不敌川普施压 盖洛普停止追踪总统支持率

（法新社华盛顿12日电） 美国「国会山庄报」今天报导，着名美国民调机构盖洛普（Gallup）宣布，将停止追踪政治领导人的支持率，从而终止自1930年代开始追踪总统民众支持度的长期惯例。

盖洛普做出此决定是因为，美国总统川普上个月于自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）对民调机构发出威胁，他当时发文表示：「虚假与欺骗性民调，实际上应视为刑事犯罪。」

盖洛普发言人向「国会山庄报」（The Hill）说明，此变更是「盖洛普让所有公开工作符合核心使命的更广泛、持续进行的努力之一」。

国会山庄报进一步询问盖洛普，白宫或川普政府任何成员是否对此转变提供意见或施加影响，但发言人回应「此举纯粹是基于盖洛普自身的研究目标与优先事项所做出的策略性调整」。

发言人强调：「（盖洛普）将继续致力于进行长期、方法严谨的研究，并聚焦于影响人们生活的重大议题与现况。」 盖洛普尚未立即回应法新社置评要求。

盖洛普民调显示，川普支持率自去年1月第2任期开始以来便持续下滑，从就职时的47%，下降至2025年12月1日公布的最后一笔数据36%。最新数据为盖洛普开始收集资料以来最低的总统支持率之一。