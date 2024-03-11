中国俄罗斯伊朗联合海军演习 中东阿曼湾登场

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（法新社北京/莫斯科11日电） 中国国防部今天表示，与伊朗和俄罗斯的三方海军联合演习「安全纽带-2024」今天在阿曼湾展开。俄国国防部稍早也说，一支俄军舰队已经抵达伊朗准备参加这场军演。

根据中国国防部在官方网站发布的新闻稿，「中方将派出第45批护航编队飞弹驱逐舰乌鲁木齐舰、飞弹护卫舰临沧舰和综合补给舰东平湖舰」，参加今天起至15日举行的「安全纽带-2024」（Security Bond 2024）军演，演习「旨在共同维护地区海上安全」。

俄罗斯官方媒体也引述俄国国防部报导，俄军太平洋舰队派遣的一支船队在巡洋舰「瓦雅格号」（Varyag）带领下，今天已在演习前抵达伊朗的查巴黑港（Chah Bahar）。

中俄伊三国去年3月也在相同海域举行「安全纽带-2023」联合军演，而今年演习适逢区域紧张升温，包括以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）正在加萨走廊（Gaza Strip）交战，伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Houthi）也屡屡攻击航经红海船只。

根据俄罗斯国防部说法，今年演习的「实际操演部分将在阿拉伯海的阿曼湾（Gulf of Oman）水域进行。演习的主要目的是强化海上经济活动的安全」。