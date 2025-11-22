中国建议民众不要赴日 有东京业者不以为意

（法新社东京22日电） 北京当局建议公民不要赴日旅游以来，东京部分店家不以为意，不过有旅宿业者已陆续接到取消中国团客的取消通知，并对此感到担忧。

根据日本官方统计，中国为日本最大旅客来源国，今年1月到9月约有750万中国游客造访日本，占日本所有外国游客的1/4。受到日圆疲软吸引，中国游客在今年第3季于日本的消费总额相当于37亿美元。

日本首相高市早苗本月初有关「台湾有事」（台湾发生紧急事态）的发言引发北京当局不满。中方已就此召见大使表达抗议。两国外交关系变得紧绷之际，中方本月中旬以「治安不佳」为由，提醒公民暂时避免赴日。

北京当局发出旅游警示后，日本零售与观光类股随即重挫，多数至今仍未回升。这也让外界担心会影响日本精品店、餐饮业、旅游业者。

然而，东京的店家大多不为所动。

东京都浅草地区一间珠宝店店长伊藤椎名表示，「因为中国顾客变少，当地消费者较容易来购物，所以我们的业绩并未下滑」。浅草是日本的观光胜地，伊藤一半的顾客为中国游客。

日本许多观光与零售业者高度依赖中国旅客，而且据日本政府观光局（JNTO）统计，中国观光客在日本消费的平均金额，比来自其他地区的旅客高出22%。

在东京高级的银座地区，一间于社群媒体爆红的乌龙面店店长山本由纪表示，自中国发布旅游警示后这几天，他发现营收并未立即受影响。

他估计平时排队等候的饕客，约有一半是中国观光客。他也说，「当然，如果客人变少，对店家而言令人失望，但仍有日本常客固定来访，所以我们不会太过担心。」

尽管东京部分店家对于旅游警示相当淡定，但高度依赖中国旅客的日本饭店，则已感受到影响。

像是日本爱知县老字号饭店蒲郡旅馆社长竹内惠子指出，「相继接获中国旅行社的取消。我们平时接待的客人有50%到60%为中国游客」。

她忧心地说，「我希望情况能快点平息，但看来还需要时间。」

上海一间旅行社经理吴伟国表示，「最受影响的是团体旅游」，他90%的中国旅游团客户都要求取消赴日行程并退费。

根据官方统计，去年只有近12%的中国游客是以团体旅游方式造访日本，远低于2015年的43%左右。

吴伟国表示，这场争端不会阻止中国旅客向往东京，「他们认为日本的服务品质高，购物价格合理…中国人还是会想去日本。」