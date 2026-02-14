丹麦总理：川普仍想拥有格陵兰

（法新社慕尼黑14日电） 丹麦总理佛瑞德里克森今天指出，尽管美国总统川普近期已收回先前扬言以武力夺取格陵兰的威胁，她认为川普仍未打消取得这块丹麦自治领土的念头。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上被问及，川普（Donald Trump）是否依然希望拥有格陵兰，她回应：「很遗憾，我认为他的确仍这么想。」

川普上月表示与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）达成他所谓的「框架协议」后，缓和了自己关于夺取格陵兰的言论，但美欧双边关系仍然紧张。

佛瑞德里克森参与讨论北极地区安全的会议时谈到：「大家都问我们，我们认为事情结束了吗？我说不，我们不认为这件事已经落幕。」

佛瑞德里克森及格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）表示，格陵兰居民受到的压力「令人无法接受」，不过尼尔森也提到，他们已朝「正确方向迈出几步」。

美国、丹麦与格陵兰三方已成立一个工作小组，讨论华府对北极地区安全议题的关切，但相关细节尚未对外公布。

佛瑞德里克森和尼尔森昨天在慕尼黑安全会议场边与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）会晤了15分钟，佛瑞德里克森称他们的谈话「具有建设性」。