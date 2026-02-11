为国安通缉女儿处理财产 港人遭裁定罪名成立

（法新社香港11日电） 香港一名男子因为协助遭警方国安处通缉的女儿处理财产，结果遭警方依国安条例起诉，今天遭法院裁定罪成，成为相关罪名首例。

被告为郭贤生，68岁，女儿叫郭凤仪，现居美国。香港警方年前指郭凤仪涉嫌违反维护国家安全条例而予以通缉。

去年5月，警方国安处逮捕了郭贤生，指他涉嫌协助郭凤仪更改保单内容，以及企图提取保单结余，其后依国安条例的「企图处理潜逃者财产罪」起诉他。

据报导，西九龙裁判法院今天裁定郭贤生罪名成立，押后至2月26日判刑，期间被告需要收押；这是香港首次有人因为协助警方国安处通缉犯而遭起诉及定罪。

郭凤仪生于香港，早年在港读书，高二转到挪威留学，其后再到美国纽约大学就读新闻与哲学。

2019年香港爆发「反送中」运动，郭凤仪曾发起「全球登报众筹计画」，并参与匿名网路联络及活动，之后前往美国居住。

2021年9月至2022年2月期间，郭凤仪曾以「香港民主委员会」要员身分在外国出席会议及活动，并会唔外国政客及政府官员，请求对中华人民共和国及香港特别行政区进行「制裁」、封锁及采取其他行动。

2024年12月24日，保安局根据国安条例通缉郭凤仪，指她是「指明危害国家安全罪行的潜逃者」。