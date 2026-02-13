为泰党选举挫败后 受邀与泰自豪党谈联合组阁

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷13日电） 泰国前总理戴克辛创立的为泰党宣布，今天将受邀与泰国看守总理阿努廷领导的泰自豪党进行组阁协商。泰自豪党在8日国会选举赢得耀眼胜利，为泰党则遥遥落后屈居第3名。

为泰党（Pheu Thai）与泰自豪党（Bhumjaithai）原先便是执政伙伴，直到阿努廷（Anutin Charnvirakul）去年6月因时任泰国总理、也是戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女儿贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）爆发与柬埔寨边界冲突相关丑闻，而带领泰自豪党退出联合政府。贝东塔8月遭宪法法庭免职后，阿努廷9月上任。

亲军方及拥护君主制的泰自豪党在这次选举拿下其历来最佳成绩；而原是泰国本世纪最成功政党的为泰党则得到其历来最差选举结果，政党票得票率大跌逾半。连这次成绩排名第2的改革派人民党（People’s Party）也似乎不受选民青睐。

为泰党秘书长巴塞（Prasert Chanruangthong）今天在记者会上表示，他们的代表将于下午2时30分与泰自豪党会面，「我们对于与任何政党合作没有设限。我们优先考量的是让国家前进来为人民带来最大益处」。

为泰党的选举挫败，也令人怀疑戴克辛打造的政治机器未来将何去何从。他因担任公职时贪污而正在服1年徒刑，但许多观察家预期他可能在政治协议下提前获释。