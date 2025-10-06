为派兵芝加哥与波特兰 川普政府贴「战区」标签

（法新社芝加哥5日电） 美国总统川普政府今天将芝加哥形容为「战区」，藉此不顾当地民主党籍首长反对来部署军队；与此同时，法官暂时阻止了白宫向另一民主党执政城市波特兰（Portland）派兵。

美国各地政治危机升高，川普强硬打击移民和犯罪，民主党人则指控他试图巩固威权，双方因此展开正面对决。

最新的争议点在于，尽管芝加哥市长和伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）等民选首长强烈反对下，川普4日晚间下令派遣300名国民兵进驻第3大城芝加哥。

国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）今天在福斯新闻网（Fox News）为此一部署行动作辩护，指称芝加哥是「战区」。

而普里茨克则在美国有线电视新闻网（CNN）「国情咨文」（State of the Union）节目中批评，指共和党人刻意在街头制造「混乱」。

普里茨克直言：「他们想弄出个战区，以便能派出更多军队。他们必须立刻撤离。」

此外，川普试图在本土动用军队，昨晚在俄勒冈州城市波特兰受挫，法院裁定此举违法。

对于川普一再将波特兰形容为「战火肆虐」，美国地区法院法官伊莫盖特（Karin Immergut）颁临时禁令，指「总统的认定完全脱离了事实」。

伊莫盖特在裁决书中写道：「这是一个实行宪法的国家，而不是戒严国家。」

哥伦比亚广播公司（CBS）今天公布的民调显示，58%的美国人反对在城市部署国民兵。（编译：纪锦玲）