乌克兰前能源部长遭列洗钱调查嫌疑人

（新社基辅16日电） 乌克兰调查人员今天表示，已将前能源部长加卢申科（German Galushchenko）列入一桩令人瞩目洗钱调查案的嫌疑人。

乌克兰去年11月爆发「1亿美元能源部贪腐丑闻」，引发政坛震荡。乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）当时表示，前能源部长、司法部长加卢申科和能源部长格林丘克（Svitlana Grinchuk）已请辞，并向国会递交免职申请。她指出，内阁也向国安会提案，建议对2名涉案人士实施个人制裁。

加卢申科昨天试图离开乌克兰时遭执法单位羁押。

乌克兰反贪腐机关国家肃贪局（NABU）发表声明说，「前能源部长（2021至2025年）因涉嫌洗钱和参与犯罪组织遭揭发」。

声明未指名道姓提及加卢申科，但他在2021年至2025年间担任乌克兰能源部长。根据乌克兰刑法，这些指控最高可处15年有期徒刑。

加卢申科去年11月遭控涉入一件对兴建能源基础设施承包商收取回扣、金额达1亿美元（新台币约31亿3900万元）的案件。

调查人员指控说，他们在与加卢申科家族有关联的银行帐户中发现约1200万美元。

欧洲联盟（EU）正敦促乌克兰大刀阔斧推动改革、打击贪腐，并视此为基辅申请加入欧盟的必要条件之一。