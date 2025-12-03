乌克兰战争美俄会谈无突破 克宫称领土问题仍无共识

（法新社莫斯科2日电） 美国与俄罗斯就结束乌克兰战争举行的高层会谈今天未取得突破。克里姆林宫表示，就关键的领土问题，尚未找到任何妥协方案。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）在克宫会见美国总统川普的女婿库许纳（Jared Kushner）及特使魏科夫（Steve Witkoff）。普丁之前表示，俄军准备继续作战，以达成发动战争时设定的目标。

这场会谈对乌克兰来说非比寻常，这一周恐怕危机四伏，过去几天已历经激烈外交斡旋。这次会谈核心是美方推动的和平方案，但在基辅和其欧洲盟友压力下，这项方案已经修订。

针对俄罗斯占领的乌克兰领土，普丁外交顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）会后表示，「目前我们还没做出任何妥协，但部分美国解决方案可以讨论。」他还说：「部分提案我们无法接受，谈判还会继续进行。」

川普指出，要终结这场近4年的战争并不容易。他在白宫召开内阁会议时说：「我们的人现在就在俄罗斯，看看有没有可能把这事解决。但情势相当困难，我可以告诉你，非常棘手。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，任何计画都须彻底终结战争，不应只是让2022年2月俄罗斯发动攻势以来的战斗暂时停火。他也在社群媒体发文强调：「不会有任何简单的解方。」

他说：「重要的是一切都要公平、透明，不能在乌克兰背后玩弄手脚，更不能没有我们就擅自决定与乌克兰有关、与我们未来有关的事。」

上月公布的美国28点和平方案，因过度贴近莫斯科诉求，外界一度质疑俄方参与起草，美国则否认。

彭博报导，一段录音档显示，魏科夫曾指导俄罗斯官员，如何建议普丁与川普通话的内容。

魏科夫已多次与普丁会谈，但美国媒体报导，库许纳这次是首度加入与普丁会晤。库许纳今年稍早曾协助以色列与哈玛斯（Hamas）促成加萨地区的停火协议。（编译：徐睿承）