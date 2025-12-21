乌克兰：俄军连续空袭敖德萨 击中葵花籽油储存设施

（法新社基辅20日电） 基辅官方及种籽油贸易商今天表示，俄罗斯连续第二天对乌克兰南部黑海沿岸的敖德萨州发动猛烈空袭，击中了葵花籽油储存设施。

近几周来，俄罗斯加大攻击力道，一系列攻击已对敖德萨州（Odesa）造成严重破坏，摧毁桥梁、港口，并使数千人在严寒天气中失去电力与供暖。

针对这些攻击，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「俄罗斯再次试图限制乌克兰通往黑海的通道，封锁我们的沿海各州」。

他并说，他已下令迅速实施「临时基础设施措施，以确保民众拥有所有必要资源」。

莫斯科此前表示，将扩大对乌克兰港口的打击，以报复乌方攻击其规避制裁油轮的行动。

Allseeds集团贸易主管弗林斯（Cornelis Vrins）告诉法新社：「乌克兰最大的植物油码头Allseeds Black Sea园区在今天清晨遭到轰炸，地点位于皮夫登尼港（Pivdennyi Port）」，并且造成一名员工丧生，另有两人受伤。

Allseeds集团是乌克兰最大种籽油贸易商之一，弗林斯是创办人之一；他表示，这次袭击造成「数千公吨葵花籽油」损失，是自俄乌战争以来公司遭受的最大损害。

分析人士估计，乌克兰拥有庞大农业产业，是全球最大的葵花籽油生产国之一。俄军攻击出口基础设施可能扰乱市场并影响乌克兰收入。

乌克兰昨天表示，其在地中海国际水域击中了另一艘规避制裁的莫斯科「影子舰队」油轮，这是俄乌战争近4年以来乌方在地中海的首次攻击行动。本月早些时候，基辅也曾在黑海击中类似的船只。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）在本月初表示，若乌方继续攻击油轮，俄军将扩大对乌克兰港口的打击，并扬言完全切断乌克兰通往海洋的通道。