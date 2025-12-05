五角大厦完成5个月检讨 确认AUKUS协议继续推进

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国国防部今天表示，已批准与英国和澳洲的「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）安全协议，内容包括坎培拉当局将在15年内采购至少3艘维吉尼亚级核动力潜舰。

川普政府今年稍早曾表示，正在检讨前总统拜登任内于2021年签署的核动力攻击潜舰协议。

五角大厦发言人帕尼尔（Sean Parnell）在声明中指出，国防部完成为期5个月的检讨，最终支持AUKUS协议，并认定这项协议「符合川普总统的美国优先施政方针」。

他说：「依循川普总统关于AUKUS应『全速推进』的指示，这次检讨也找出让AUKUS建立在最坚实基础上的机会。」

联邦众议院军事委员会海上力量和兵力投射小组委员会民主党首席议员、联邦众议员柯特尼（Joe Courtney）表示，检讨的完成确保了AUKUS「架构与我国国家安全利益一致」。

他说：「值得注意的是，2021年的AUKUS协议已经历3个国家的3次政权更替，至今仍然稳固存在。」

柯特尼是美国国会中AUKUS的积极拥护者，他所代表的康乃狄克州选区，是美国主要潜舰制造设施的所在地。

AUKUS协议目的在让澳洲配备一支最先进的美制潜舰舰队，并将为开发一系列作战技术提供合作。

这些潜舰的销售将自2032年开始，是澳洲提升太平洋地区长程打击能力的战略核心，特别是针对中国。

未来30年内，这项交易可能使坎培拉当局花费高达2350亿美元，其中包括未来自行建造军舰的技术。

澳洲国防工业部长康洛伊（Pat Conroy）今天表示，他乐见美国的检讨确认了AUKUS「正全速推进」。

他说：「我们将建设性地回应相关发现与建议，力求让AUKUS进一步完善。」