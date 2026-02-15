五角大厦：美军印度洋登上受制裁油轮

（法新社华盛顿15日电） 美国战争部今天表示，美军在印度洋登上一艘油轮，该油轮违反总统川普对被制裁船只在加勒比海实施的封锁令并且逃逸。

五角大厦（Pentagon）在社群平台X上表示，悬挂巴拿马国旗的维洛尼卡三号（Veronica III）「试图违抗川普总统的隔离措施，企图悄悄脱身。我们从加勒比海一路追踪到印度洋，最后接近并将其拦截」。一段美军搭乘直升机登船的画面随文上传。

五角大厦约一周前也曾以类似方式拦截艾奎拉二号（Aquila II）油轮。

川普去年12月下令对所有前往及离开委内瑞拉的受制裁油轮实施「封锁」。目前至少已有9艘船只遭到扣押。

然而，近几个月被扣押的船只仅占全球受制裁并且试图予以规避的「影子舰队」（shadow fleet）总数极小部分。根据美国海岸防卫队（U.S. Coast Guard）一名高阶官员说法，这类船只全球总数多达800艘。

追踪并通报原油输运情况的TankersTrackers.com资料显示，维洛尼卡三号于美国特种部队突袭并且俘虏时任委内瑞拉领袖马杜洛（Nicolas Maduro）的1月3日离开委内瑞拉，船上装载约190万桶原油。

美国财政部外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）网站指出，这艘船被列入与伊朗有关的美国制裁名单。

五角大厦在X上强调：「战争部将会剥夺非法分子及其代理人海域行动自由。」