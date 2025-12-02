亚洲洪患增至1300人死亡 灾民急需物资援助

afp_tickers

2 分钟

（法新社班达亚齐2日电） 印尼与斯里兰卡政府及援助团体今天加紧脚步，努力将物资送至困于洪水灾区的数以十万计灾民手中。这场洪患已导致亚洲4国共1300人罹难。

季风豪雨跟两个热带气旋上周在斯里兰卡、印尼苏门答腊（Sumatra）部分地区、泰国南部和马来西亚北部降下大雨。

截至今天下午，苏门答腊各地罹难者增至712人，失联者也增至500人。

另场暴风雨席卷斯里兰卡全国，豪雨导致暴洪和致命山崩，夺走至少410条人命，另有336人下落不明。

造成印尼淹大水的天气系统也将豪雨带至泰国南部，当地至少有176人丧命；马来西亚则有两人死亡。

虽然洪水现已大致退去，但严重灾情迫使数以十万计民众暂居避难中心，且难以取得干净的水和食物。

在重灾区印尼亚齐省（Aceh），民众告诉法新所有负担得起的人都在囤货。

现年29岁的艾娜（Erna Mardhiah）在班达亚齐（Banda Aceh）一间加油站表示，「大家都担心油会用光」，她已经排队等买汽油等了两个小时。

她谈到：「多数物价已经飙高…光辣椒每公斤就要30万印尼盾（约新台币570元），所以大家才会疯狂抢购吧。」

援助团体警告，当地市场的民生必需品已经出现短缺，物价涨为3倍。

全球伊斯兰救济组织（Islamic Relief）指出：「如果供货管道无法于未来7天内恢复，亚齐省各地社区恐将面临粮食短缺跟饥饿危机。」