新闻
人口统计

卢塞恩市计划降低入籍申请费用

卢塞恩市计划对入籍费执行固定收费标准。 Keystone-SDA

无论是瑞士的外国移民，还是海外的瑞士人后裔，想要拥有一本瑞士护照都不容易。除了要满足居住时间、语言能力、经济独立等硬性条件，还要证明自己熟悉瑞士风俗，充分融入瑞士社会。此外，高昂的入籍申请费也常令人望而却步。不过，卢塞恩市计划向前迈出一步。

未来，卢塞恩市的入籍申请者应该能以更低的费用获得瑞士护照。市政府计划引入每份入籍申请500瑞郎(约合人民币4’491元)的统一收费标准，将远低于目前执行的，以具体审批工作量来计算的收费。

卢塞恩市政府于9月22日宣布，正在向市议会提交相关入籍法规修订案。届时，25岁以上个人、已婚夫妇及家庭的入籍申请费用将统一修改为500瑞郎。

该市现行入籍收费标准遵循州级条例。按照现行规定，个人入籍申请平均费用为1’900瑞郎(约合人民币17’100元)，夫妇平均申请费用为2’300瑞郎(约合人民币20’655元)。此外，还需支付州及联邦层面的附加费用。

卢塞恩市政府认为，如此高昂的费用将许多想要入籍的人拒之门外，使得融入良好的外籍人士也无法参与到政治活动中。

市政府表示，入籍申请的审批确实工作量巨大，但500瑞郎的费用能够覆盖成本，也更容易被大众接受。

据估计，新的收费标准将使每年的费用收入减少约27万瑞郎(约合人民币242万元)。

