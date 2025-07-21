最新调研：瑞士居民对生活感到满意

根据一项调研，瑞士德语区和法语区的居民对自己的生活总体表示满意。线上比价服务平台Moneyland的这项调研也发现，受访者对政治状况和个人财务的评价则较低。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
Moneyland在7月15日发布的新闻稿中指出，当被问及对整体生活的满意度时，调研的参与者平均打出7.3分(满分10分)。与两年前的上一次调研相比，这一数值保持不变。
其中年龄在50-74岁之间的受访者最为满意，给出了7.5的平均评分。不过，年轻受访者的满意度也不低，平均评分为7.1分。Moneyland表示，从性别和语言区来看，各群体之间的差异更小。
家庭给瑞士受访者带来了幸福感。根据这项比价服务的数据，法语区受访者对自己的孩子和父母尤其感到满意。在德语区，家庭同样是提升生活满意度的重要因素。
乡村地区对政治不满
政治是不满情绪的一个源头。新闻稿指出，瑞士政界人士得到的评分最低，仅为5.5分。这种不满在乡村地区人口中尤为明显。居住在人口少于2000人的小型市镇的居民，在政治方面的满意度仅为4.9分。
一些人也希望自己的经济状况能有所改善。受访者对个人财务状况的评分为5.7分，对工资的评分为5.9分，在此次调研中表现较低。比价服务平台注意到，男性对个人财务的满意度普遍高于女性。薪资越高，满意度也越高。
据Moneyland介绍，本次调研由市场研究机构益普索(Ipsos)于2025年春季进行，共有1500名来自瑞士德语区和法语区的居民参与。
《2025年瑞士满意度调研》由比价平台Moneyland委托市场调研机构益普索于2025年初进行，受访者需就自己对生活中多个方面的满意度打分，满分为10分。本次调查旨在描绘瑞士居民在当下社会经济背景下的幸福感、信任度和生活状态，并与2023年的同类调研结果进行对比。
本次调研显示，瑞士人在“教育”、“人际关系”以及“与家庭医生的关系”等方面满意度较高，说明在基础公共服务与私人生活支持方面，瑞士整体表现稳定。尤其“家庭医生”一项比2023年略升， 50岁以上人群满意度则高达7.6，凸显老年群体对初级医疗服务的高度认可。
“住房”满意度略有下降，从上次的7.2分降至今年的7.1分。18-25岁年轻人仍较满意(7.2分)，但26-49岁中年群体的评分跌至6.9，反映出房价上涨、租赁压力以及城市住房紧张问题等的加剧。
“公共交通”整体满意度有所提升，从上次的6.5分升至6.8分，但区域差异依然显著。德语区居民打出7.0分，法语区仅为6.5，显示出对铁路基础设施投资的地域不均仍是一个争议焦点。
来源：Moneyland《2025满意度调研》报告外部链接、调研详尽数据外部链接
相关内容
高净值人群重视健康胜于物质享受
此内容发布于
在地缘政治紧张和贸易摩擦持续的背景下，富裕人群的生活重心正在发生转变。奢侈品消费有所下降，但旅行与体验型消费需求依旧强劲。
更多阅览 高净值人群重视健康胜于物质享受
相关内容
可持续性饮食显著降低患癌风险
此内容发布于
一项有瑞士研究人员参与的大型系统性综述研究发现，可持续性饮食与癌症风险和癌症死亡率的显著下降之间存在统计学上的相关性。
更多阅览 可持续性饮食显著降低患癌风险
相关内容
瑞士道路：配备替代动力系统的车辆数量有所增加
此内容发布于
2025年上半年，瑞士配备替代动力系统的汽车数量有所上升。与此同时，尽管气候危机加剧，大型运动型多用途车(SUV)仍持续受到青睐。
更多阅览 瑞士道路：配备替代动力系统的车辆数量有所增加
相关内容
瑞士工作组呼吁采取紧急措施阻止针对女性的杀戮
此内容发布于
针对女性的暴力在任何社会都是历史的倒退。近日，瑞士打击针对女性施暴的特别工作组确定了三项措施，将加强机构间的合作，有望为受害者提供更好的庇护，提前阻止暴力行为的发生。
更多阅览 瑞士工作组呼吁采取紧急措施阻止针对女性的杀戮
相关内容
苏黎世州不希望为未成年人实施性别重置手术
此内容发布于
瑞士在性少数群体权益保护方面称不上先锋，直至2022年同性婚姻合法化，才算与许多其他西欧国家接轨。随着人们对性别重置手术的态度越发谨慎，苏黎世州率先提出该领域需要更加规范。
更多阅览 苏黎世州不希望为未成年人实施性别重置手术
相关内容
瑞士对移民的看法已经“过时”
此内容发布于
瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。
更多阅览 瑞士对移民的看法已经“过时”
相关内容
建筑密度不一定会导致城市升温
此内容发布于
拥挤的空间自带热感，这也是为什么大家都会觉得城市密度化导致升温。作为在有限土地上拓展居住空间的手段，密度化似乎不可避免。不过，瑞士专家表示，密度不是问题，如何布局才是关键。
更多阅览 建筑密度不一定会导致城市升温
相关内容
吉娃娃营救冰川裂缝中的主人
此内容发布于
7月4日，一只吉娃娃协助救出了它在费冰川(Fee Glacier)上被困的主人。它向救援队发出信号，指引救援人员找到掉入冰川裂缝中的男子。
更多阅览 吉娃娃营救冰川裂缝中的主人
相关内容
ABB拓展在华机器人业务
此内容发布于
4月，ABB集团表示拟分拆机器人业务独立上市，并计划在2026年第二季度完成100%分拆。与此同时，ABB于近日宣布拓展在华业务，引进三款新型机器人系列，用于电子、消费品工业、制造业等高速发展的领域。
更多阅览 ABB拓展在华机器人业务
相关内容
中国电商平台Temu欲进军瑞士食品市场
此内容发布于
媒体报道称，中国电商平台Temu正在为进入瑞士食品零售市场做准备。瑞士德语日报《每日导报》透露，继德国市场启动后，Temu开始对瑞士市场跃跃欲试。
更多阅览 中国电商平台Temu欲进军瑞士食品市场
阅读更多
相关内容
芬兰稳居全球最幸福国家首位，瑞士位列十三名
此内容发布于
根据联合国3月20日发布的《2025年世界幸福报告》，芬兰连续第八年蝉联世界最幸福的国家；瑞士位列第13位；美国则迎来史上最低排名。
更多阅览 芬兰稳居全球最幸福国家首位，瑞士位列十三名
相关内容
世界“幸福指数”排名中瑞士表现不俗
此内容发布于
联合国出资编撰的一份报告已连续第二年把瑞士列为全球第三幸福的国家。今年的报告中还考察了2019冠状病毒病对人民幸福感的影响。
更多阅览 世界“幸福指数”排名中瑞士表现不俗
相关内容
格劳宾登州是瑞士最宜居之地
此内容发布于
在网上，瑞士账户是令人羡慕的IP地址。那在瑞士境内，这个IP在哪里呢？五年一度的调查显示，格劳宾登州的居民身体健康、心情愉悦、压力小、睡眠足，是名副其实的幸福地。
更多阅览 格劳宾登州是瑞士最宜居之地
相关内容
全球排名：瑞士的强项和短板
此内容发布于
无论是生活质量、大学水平还是全球化，瑞士在国际排名中经常表现出色。瑞士资讯swissinfo.ch 深入研究了最近的全球调查，分析了结果。
更多阅览 全球排名：瑞士的强项和短板
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。