最新调研：瑞士居民对生活感到满意

瑞士居民对生活总体感到满意。 Keystone-SDA

根据一项调研，瑞士德语区和法语区的居民对自己的生活总体表示满意。线上比价服务平台Moneyland的这项调研也发现，受访者对政治状况和个人财务的评价则较低。

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Moneyland在7月15日发布的新闻稿中指出，当被问及对整体生活的满意度时，调研的参与者平均打出7.3分(满分10分)。与两年前的上一次调研相比，这一数值保持不变。

其中年龄在50-74岁之间的受访者最为满意，给出了7.5的平均评分。不过，年轻受访者的满意度也不低，平均评分为7.1分。Moneyland表示，从性别和语言区来看，各群体之间的差异更小。

家庭给瑞士受访者带来了幸福感。根据这项比价服务的数据，法语区受访者对自己的孩子和父母尤其感到满意。在德语区，家庭同样是提升生活满意度的重要因素。

乡村地区对政治不满

政治是不满情绪的一个源头。新闻稿指出，瑞士政界人士得到的评分最低，仅为5.5分。这种不满在乡村地区人口中尤为明显。居住在人口少于2000人的小型市镇的居民，在政治方面的满意度仅为4.9分。

一些人也希望自己的经济状况能有所改善。受访者对个人财务状况的评分为5.7分，对工资的评分为5.9分，在此次调研中表现较低。比价服务平台注意到，男性对个人财务的满意度普遍高于女性。薪资越高，满意度也越高。

据Moneyland介绍，本次调研由市场研究机构益普索(Ipsos)于2025年春季进行，共有1500名来自瑞士德语区和法语区的居民参与。