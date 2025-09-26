The Swiss voice in the world since 1935
瑞士人仍是世界上第二富有的人口

2024年瑞士家庭的金融资产总额增长了4.2%。
2024年瑞士家庭的金融资产总额增长了4.2%。 Keystone-SDA

一份最新报告称，2024年全球人口变得更为富裕。就净财富而言，瑞士在国际排名中仍位列第二。

到2024年底，全球金融资产总额增长了8.7%，达到269万亿欧元(约合人民币2240万亿元)。这一增幅甚至超过了前一年就已强劲的8%。

安联保险瑞士公司(Allianz Switzerland)周四(9月25日)发布的《全球财富报告》(Global Wealth Report)显示，2024年瑞士家庭的金融资产总额增长了4.2%，明显高于前一年2.6%的增幅。其中的主要推动力来自证券，而保险/养老金和银行存款这两类资产则增长温和。

根据安联的数据，债务仅增长了2.1%。因此，净金融资产实现了5.3%的稳健增长。瑞士的人均净金融资产价值接近26.9万欧元(约合人民币224万元)，在全球排名第二，仅次于美国的31.1万欧元(约合人民币259万元)，远远领先于其他西欧国家。

美国三分之二的资产增长来自股票证券价值的上涨，而瑞士与美国不同，84%的资产增长来自新增储蓄。

瑞士人偏好保险产品

据安联称，瑞士家庭的储蓄习惯与邻国奥地利和德国相比，在两个方面存在显著差异。一方面，他们依然不愿意将储蓄存入银行，只有15%的储蓄进入银行。另一方面，保险产品占据了较高的比例(41%)。

与其他德语国家一样，瑞士的证券购买主要集中在投资基金，例如交易所交易基金(ETF)。

相比之下，中国家庭的财富结构则以房地产为主导外部链接，房产在家庭总资产中所占比例远高于瑞士，在股市和保险产品上的配置相对有限外部链接。这种差异也体现了社会保障体系带来的不同安全感。

在瑞士，较为完善的养老和医疗体系，使得居民更愿意把资金分散在长期稳健的理财产品上；在中国，住房既是财富积累方式，也是社会保障的重要替代。

