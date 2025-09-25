The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Schweizer bleiben zweitreichstes Volk

Keystone-SDA

Die Weltbevölkerung ist im Jahr 2024 vermögender geworden. Die Schweiz bleibt mit Blick auf das Nettovermögen im internationalen Vergleich auf Platz zwei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Bis Ende 2024 wuchsen die gesamten Finanzanlagen um 8,7 Prozent auf 269 Billionen Euro. Damit lag das Wachstum gar höher als im bereits starken Vorjahr (+8,0%).

Das Brutto-Geldvermögen der schweizerischen Haushalte stieg 2024 um 4,2 Prozent, wie der Versicherer Allianz Schweiz in seinem am Donnerstag veröffentlichten «Global Wealth Report» schreibt. Das Wachstum des Vorjahres (+2,6%) wurde damit klar übertroffen. Haupttreiber davon waren die Wertpapiere, wogegen die beiden anderen Anlageklassen Versicherungen/Pensionen und Bankeinlagen nur moderat zulegten.

Die Schulden zogen laut der Allianz im Vergleich nur um 2,1 Prozent an. So ergab sich ein robustes Wachstum der Netto-Geldvermögen von 5,3 Prozent. Die Schweiz verzeichnet hier pro Kopf einen Wert von knapp 269’000 Euro und liegt hinter den USA (311’000 EUR) auf Platz zwei und deutlich vor anderen Ländern Westeuropas.

Im Gegensatz zu den USA, wo zwei Drittel des Vermögenszuwachses auf Wertsteigerungen von Beteiligungspapieren stammten, resultierten 84 Prozent des Vermögenszuwachses der Schweizer aus zusätzlichen Ersparnissen.

Schweizer setzen auf Versicherungsprodukte

Die Spargewohnheiten der schweizerischen Haushalte würden sich dabei in zwei Punkten deutlich von ihren österreichischen und deutschen Nachbarn unterscheiden, so die Allianz. Einerseits blieben sie gegenüber Bankeinlagen zurückhaltend, da lediglich 15 Prozent der Ersparnisse zu den Banken geflossen seien. Andererseits entfalle mit 41 Prozent ein hoher Anteil der Spargelder auf Versicherungsprodukte.

Der Grossteil der Wertpapierkäufe in der Schweiz entfiel wie im übrigen deutschen Sprachraum auf Investmentfonds wie ETFs.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft