老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖

越来越多的老年人在使用互联网。 Keystone-SDA

在瑞士，几乎所有14岁及以上居民都已接入网络。一项研究显示，过去三年中，尤其是老年群体的上网比例显著上升。

4 分钟

从2022年初到2024年底，退休人士群体中，使用互联网的比例上升了4.3个百分点。根据广告媒体研究机构WEMF8月初发布的一项研究，目前该年龄组中已有79.8%的人上网。

截至2025年3月底，总体来看，瑞士14岁及以上人群中，近95%都在使用互联网。

除了使用情况外，这项研究还揭示了瑞士人主要通过哪些设备上网。在这方面，智能手机遥遥领先：94.7%的网民使用智能手机上网。

目前，几乎85%的退休人士也会通过智能手机上网。报告指出，三年前这一比例为81%。

不同年龄段的上网设备各有差异

不过，从整体来看，不同年龄段在设备选择上存在明显差异：在退休人群中，智能手机之后最常用的是台式电脑(使用率为56.8%)，紧随其后的是笔记本电脑或上网本(56.6%)以及平板电脑(44.7%)。

相比之下，20-29岁的年轻人则更倾向于在智能手机之后使用笔记本电脑，这一比例约为93%。在这个年龄段中，电视或游戏主机的使用率排在第三位(66.2%)。

台式电脑在该年龄组中仅约有一半人使用。与此同时，平板电脑在40-49岁人群中尤其受欢迎。此次调研共在2024年10月-2025年3月底间对7772人进行了调查。