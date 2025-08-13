老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖

在瑞士，几乎所有14岁及以上居民都已接入网络。一项研究显示，过去三年中，尤其是老年群体的上网比例显著上升。
从2022年初到2024年底，退休人士群体中，使用互联网的比例上升了4.3个百分点。根据广告媒体研究机构WEMF8月初发布的一项研究，目前该年龄组中已有79.8%的人上网。
截至2025年3月底，总体来看，瑞士14岁及以上人群中，近95%都在使用互联网。
除了使用情况外，这项研究还揭示了瑞士人主要通过哪些设备上网。在这方面，智能手机遥遥领先：94.7%的网民使用智能手机上网。
目前，几乎85%的退休人士也会通过智能手机上网。报告指出，三年前这一比例为81%。
不同年龄段的上网设备各有差异
不过，从整体来看，不同年龄段在设备选择上存在明显差异：在退休人群中，智能手机之后最常用的是台式电脑(使用率为56.8%)，紧随其后的是笔记本电脑或上网本(56.6%)以及平板电脑(44.7%)。
相比之下，20-29岁的年轻人则更倾向于在智能手机之后使用笔记本电脑，这一比例约为93%。在这个年龄段中，电视或游戏主机的使用率排在第三位(66.2%)。
台式电脑在该年龄组中仅约有一半人使用。与此同时，平板电脑在40-49岁人群中尤其受欢迎。此次调研共在2024年10月-2025年3月底间对7772人进行了调查。
在瑞士，79.8%的退休人士已经接入互联网，智能手机的普及率也高达85%，显示出数字化生活正在逐步覆盖老年人群体。而在中国，根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2023年的统计外部链接，仅有52.3%的60岁及以上人群使用互联网，尽管增幅明显，但整体渗透率仍明显低于瑞士。
设备使用上，两国老年人的习惯也有所不同。瑞士“银发族”除了手机外，仍保留使用台式电脑和笔记本的传统习惯(分别为56.8%和56.6%)；而中国老年人更偏爱智能手机，特别是在微信、短视频、新闻阅读和健康医疗类App的推动下，手机成为他们的“数字生命线”，使用电脑和平板的比例远低于瑞士。 值得注意的是，瑞士各年龄段之间在设备选择上的差异也更加多元，比如年轻人更倾向于笔记本和游戏主机，而40多岁人群则偏爱平板电脑。
这种“设备代沟”在中国也同样存在，但尚未有瑞士那样系统的统计和研究。有观点认为，瑞士老年人高比例触网的现状，也许正是中国未来5到10年即将抵达的数字化图景。
