银发打工潮：瑞士“在职退休者”二十年翻番

庞大的“婴儿潮一代”正陆续进入64岁以上年龄段，这导致瑞士人口的该年龄段人数显著增加。 Keystone-SDA

瑞士劳动力调查的最新数据显示，自2005年以来，瑞士64岁及以上人口在总劳动力中所占的比例增加了一倍多。

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据财经新闻平台AWP的分析，2005年之前，约有8.7万瑞士人在达到标准退休年龄后继续工作；到2025年，这一数字已增至22万人，约为二十年前的两倍半。

除其他因素外，这一增长反映了一个人口趋势：庞大的婴儿潮一代正陆续进入“64岁及以上”年龄段，导致“退休人员在职”数量显著增长。

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与此同时，老年人的工作年限呈延长趋势：目前，64岁以上人群的就业率约为12%，而2005年这一比例仅为7%。4月中旬更新的统计数据还显示，老年人群中，男女就业的可能性均有所提高。

64岁以上的”全职员工”中，超过一半是自雇人士。然而，他们中的大多数人只工作50%或更少。只有大约七分之一的人在全职工作。

总体而言，2025年，64岁及以上人口占总人口劳动力的4.5%，是2005年(2.1%)的两倍多。

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