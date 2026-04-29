银发打工潮：瑞士“在职退休者”二十年翻番
瑞士劳动力调查的最新数据显示，自2005年以来，瑞士64岁及以上人口在总劳动力中所占的比例增加了一倍多。
据财经新闻平台AWP的分析，2005年之前，约有8.7万瑞士人在达到标准退休年龄后继续工作；到2025年，这一数字已增至22万人，约为二十年前的两倍半。
除其他因素外，这一增长反映了一个人口趋势：庞大的婴儿潮一代正陆续进入“64岁及以上”年龄段，导致“退休人员在职”数量显著增长。
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与此同时，老年人的工作年限呈延长趋势：目前，64岁以上人群的就业率约为12%，而2005年这一比例仅为7%。4月中旬更新的统计数据还显示，老年人群中，男女就业的可能性均有所提高。
64岁以上的”全职员工”中，超过一半是自雇人士。然而，他们中的大多数人只工作50%或更少。只有大约七分之一的人在全职工作。
总体而言，2025年，64岁及以上人口占总人口劳动力的4.5%，是2005年(2.1%)的两倍多。
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