The Swiss voice in the world since 1935
人工智能治理

社會評分：西方正在步中國的後塵嗎？

實驗證明，人工智慧在投票中的表現比人類更一致。
實驗證明，人工智慧在投票中的表現比人類更一致。 László D. / Unsplash

瑞士聯邦資料保護與資訊專員批評了西方國家日益加劇的社會對立，並警告說，這可能會為社會評分制度鋪平道路。但瑞士一項社會評分研究背後的科學研究人員卻提出了不同的看法。

此内容发布于
6 分钟

作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
電子報：瑞士媒體裡的中國

相关内容

電子報：瑞士媒體裡的中國

瑞士媒體對於中國新聞的觀點及分析摘要。瑞士媒體對於中國都在報導哪些主題？這個電子報讓你對此一目了然。訂閱電子報，讓你在做決策時多一個維度的考量。

更多阅览 電子報：瑞士媒體裡的中國

西方社會正在步上中國的後塵嗎？聯邦資料保護與資訊專員阿德里安·洛布西格(Adrian Lobsiger)發出警告，社會評分正構成日益嚴峻的威脅。在最新的工作報告中，他指出，「西方民主社會」其實早已具備「將其受自由憲法保護的公民的私人和自主生活顛覆至對立面」的手段。

洛布西格對法律架構的解讀也出乎意料地明確。瑞士中立於技術本身的資料保護法實際上禁止「全國範圍內的臉部識別和社會評分」，儘管這項禁令未被正式立法。在瑞士資訊swissinfo.ch的問詢下，洛布西格解釋說，他已在2025年5月的聲明中表達了這一立場。

什麼是社會評分？它會危害民主嗎？請閱讀我們對這主題的深入報導：

相关内容

由瑞士技術評估基金會(TA-Swiss)委託的瑞士研究項目，正在調查社會評分對民主制度構成的潛在風險。團隊成員、律師兼哲學家約翰·羅歇爾(Johan Rochel)在接受瑞士資訊採訪時表示，真正的危險並不在於社會評分這個概念本身，而在於公眾對它缺乏討論。他擔心政府機構與私人企業對社會評分的無知與認識不足，更擔心這種制度可能透過「試點計畫邏輯」悄悄推進。

然而，洛布西格的工作報告提出了另一種視角。他認為，最大的風險在於社會對立加劇，一方陣營則背離法治原則。他也對「瑞士多個西方夥伴國家」的最新動向表示擔憂，指出這些國家的「法治支持者和那些宣稱自己『沒什麼好隱瞞』的人群」之間的意見鴻溝正在不斷擴大。在他看來，後者愈發將基本權利的保護和資料保護視為「家長作風」或「精英官僚的固執己見」。

阿德里安·洛布西格自2016年起便擔任聯邦資料保護與資訊專員。
阿德里安·洛布西格自2016年起便擔任聯邦資料保護與資訊專員。 Keystone / Alessandro Della Valle

一些灰色地帶

洛布西格指出，根據歐盟的人工智慧立法，社會評分演算法被列為受禁技術。但同時，他也觀察到，在某些未具名的「西方社會」(不包括瑞士)中存在另一種觀念，它受制於「對安全永不滿足的渴望」。在這種觀念的驅動下，人們歡迎「數位化社會控制對“罪犯”、“外國人”和“異見者”的限制性後果」，卻往往忘記了這也可能落到自己或周圍人的頭上。

洛布西格擔心，這種加劇的社會對立可能侵蝕個體自由。一旦這類觀念成為「主導文化」，那麼個人將面臨一種糟糕的處境，「其存在將被視為信息極權的外部受控對象，而這種極權將深入他們最私密的生活領域」。這一切「或許只會來得更快」。

馬蒂娜·馮·阿克斯(Martina von Arx)是TA-Swiss正在進行的社會評分制度研究計畫的負責人。她表示：「原則上，我認為聯邦資料保護與資訊專員關注這個問題是件好事。我們的社會中確實存在一些非常接近社會評分的灰色地帶。」

在對社會對立的看法上，馮·阿克斯則較為審慎。她認為，與其說整個社會發生了對立，多數人支持社會評分，不如說這類制度更可能「以自願或貌似自願的方式」引入。而社會評分缺乏透明度且定義不清，這正是其得以推進的溫床。

在歐美國家，大眾對數位監控的接受度其實遠高於外界想像。多項歐洲調查外部链接顯示，儘管多數人承認監控措施會侵犯隱私，但依然願意接受智能攝像頭、手機定位等「安全技術」，尤其當對像是“罪犯”“外國人”或“異見分子”時。這種「他者邏輯」悄悄正當化了技術治理。

這種心態常見於一句話：「我又沒做壞事，為什麼怕被監控？」這正是數位社會中最危險的盲點之一。專家指出，一旦人們默認「只要安全，就可以犧牲自由」，監控權力便會逐步擴張，從特定群體轉向所有人。法國巴黎奧運部署AI監控系統外部链接歐盟試圖立法要求平台掃描私人訊息外部链接打擊兒童色情內容，這些看似「正義」的舉措都遭到了批評：它們可能成為技術監控全面滲透的門戶。瑞士資料保護專員的擔憂，正是針對這一趨勢-在「安全優先」的口號下，個體自由正在悄悄消失。

(編輯：Giannis Mavris，編譯自英文：小雷/xy，繁體校對：盧品妤)

相关内容

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
4
3 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
27
43 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
20 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
人工智能会选择主流社会的思维方式

相关内容

人工智能会选择主流社会的思维方式

此内容发布于 瑞士是举办全民投票最多的国家之一，因此也是人工智能最好的演练场。如果人工智能代替人类参加投票会有什么结果？苏黎世联邦理工大学的一个科研团队进行了一项科学实验，结果显示人工智能在投票中的举止与人类存在差异。

更多阅览 人工智能会选择主流社会的思维方式
瑞士宪法保障身心完整权--如今，我们是否已经进化出一种全新的“数字人格”？

相关内容

瑞士联邦制如何催生“数字人格权”？

此内容发布于 近年来，瑞士的两个州做出了一项令全球无数数字权利倡导者梦寐以求的尝试-他们率先在宪法中写入了面向数字时代的新型权利保护机制。被称作“数字人格完整权”(digital integrity)的理念正逐渐走进公众视野。

更多阅览 瑞士联邦制如何催生“数字人格权”？
碎片化时代，网络平台是民主的推手还是绊脚石？

相关内容

碎片化时代，网络平台是民主的推手还是绊脚石？

此内容发布于 近年来，社交媒体从曾经的“数字市政广场”逐渐演变成充满噪音的舆论场，人工智能的兴起让这一趋势愈演愈烈，自动生成的内容泛滥，让真假信息难辨，公共讨论空间的内容更趋碎片化。

更多阅览 碎片化时代，网络平台是民主的推手还是绊脚石？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团