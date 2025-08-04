社會評分：西方正在步中國的後塵嗎？

實驗證明，人工智慧在投票中的表現比人類更一致。 László D. / Unsplash

瑞士聯邦資料保護與資訊專員批評了西方國家日益加劇的社會對立，並警告說，這可能會為社會評分制度鋪平道路。但瑞士一項社會評分研究背後的科學研究人員卻提出了不同的看法。

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Benjamin von Wyl 作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。

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西方社會正在步上中國的後塵嗎？聯邦資料保護與資訊專員阿德里安·洛布西格(Adrian Lobsiger)發出警告，社會評分正構成日益嚴峻的威脅。在最新的工作報告中，他指出，「西方民主社會」其實早已具備「將其受自由憲法保護的公民的私人和自主生活顛覆至對立面」的手段。

洛布西格對法律架構的解讀也出乎意料地明確。瑞士中立於技術本身的資料保護法實際上禁止「全國範圍內的臉部識別和社會評分」，儘管這項禁令未被正式立法。在瑞士資訊swissinfo.ch的問詢下，洛布西格解釋說，他已在2025年5月的聲明中表達了這一立場。

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由瑞士技術評估基金會(TA-Swiss)委託的瑞士研究項目，正在調查社會評分對民主制度構成的潛在風險。團隊成員、律師兼哲學家約翰·羅歇爾(Johan Rochel)在接受瑞士資訊採訪時表示，真正的危險並不在於社會評分這個概念本身，而在於公眾對它缺乏討論。他擔心政府機構與私人企業對社會評分的無知與認識不足，更擔心這種制度可能透過「試點計畫邏輯」悄悄推進。

然而，洛布西格的工作報告提出了另一種視角。他認為，最大的風險在於社會對立加劇，一方陣營則背離法治原則。他也對「瑞士多個西方夥伴國家」的最新動向表示擔憂，指出這些國家的「法治支持者和那些宣稱自己『沒什麼好隱瞞』的人群」之間的意見鴻溝正在不斷擴大。在他看來，後者愈發將基本權利的保護和資料保護視為「家長作風」或「精英官僚的固執己見」。

阿德里安·洛布西格自2016年起便擔任聯邦資料保護與資訊專員。 Keystone / Alessandro Della Valle

一些灰色地帶

洛布西格指出，根據歐盟的人工智慧立法，社會評分演算法被列為受禁技術。但同時，他也觀察到，在某些未具名的「西方社會」(不包括瑞士)中存在另一種觀念，它受制於「對安全永不滿足的渴望」。在這種觀念的驅動下，人們歡迎「數位化社會控制對“罪犯”、“外國人”和“異見者”的限制性後果」，卻往往忘記了這也可能落到自己或周圍人的頭上。

洛布西格擔心，這種加劇的社會對立可能侵蝕個體自由。一旦這類觀念成為「主導文化」，那麼個人將面臨一種糟糕的處境，「其存在將被視為信息極權的外部受控對象，而這種極權將深入他們最私密的生活領域」。這一切「或許只會來得更快」。

馬蒂娜·馮·阿克斯(Martina von Arx)是TA-Swiss正在進行的社會評分制度研究計畫的負責人。她表示：「原則上，我認為聯邦資料保護與資訊專員關注這個問題是件好事。我們的社會中確實存在一些非常接近社會評分的灰色地帶。」

在對社會對立的看法上，馮·阿克斯則較為審慎。她認為，與其說整個社會發生了對立，多數人支持社會評分，不如說這類制度更可能「以自願或貌似自願的方式」引入。而社會評分缺乏透明度且定義不清，這正是其得以推進的溫床。

(編輯：Giannis Mavris，編譯自英文：小雷/xy，繁體校對：盧品妤)

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