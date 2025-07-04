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社会评分：西方正在步中国的后尘吗？

实验证明，人工智能在投票中的表现比人类更加一致。
实验证明，人工智能在投票中的表现比人类更加一致。 László D. / Unsplash

瑞士联邦数据保护与信息专员批评了西方国家日益加剧的社会对立，并警告说，这可能会为社会评分制度铺平道路。但瑞士一项社会评分研究背后的科研人员却提出了不同的看法。

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作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。

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西方社会正在步中国的后尘吗？联邦数据保护与信息专员阿德里安·洛布西格(Adrian Lobsiger)发出警告，社会评分正构成日益严峻的威胁。在他最新的工作报告中，他指出，“西方民主社会”其实早已具备“将其受自由宪法保护的公民的私人和自主生活颠覆至对立面”的手段。

洛布西格对法律框架的解读也出人意料地明确。瑞士中立于技术本身的数据保护法实际上禁止“全国范围内的脸部识别和社会评分”，尽管这项禁令未被正式立法。在瑞士资讯swissinfo.ch的问询下，洛布西格解释说，他已在2025年5月的一份声明中表达了这一立场。

什么是社会评分？它会危及民主吗？请阅读我们对这一主题的深入报道：

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由瑞士技术评估基金会(TA-Swiss)委托的一项瑞士研究项目，正在调查社会评分对民主制度构成的潜在风险。团队成员、律师兼哲学家约翰·罗歇尔(Johan Rochel)在接受瑞士资讯采访时表示，真正的危险并不在于社会评分这个概念本身，而在于公众对它缺乏讨论。他担心政府机构与私营企业对社会评分的无知与认识不足，更担心这种制度可能通过“试点项目逻辑”悄然推进。

然而，洛布西格的工作报告提出了另一种视角。他认为，最大的风险在于社会对立加剧，一方阵营背离法治原则。他还对“瑞士多个西方伙伴国家”的最新动向表示担忧，指出这些国家的“法治支持者和那些宣称自己‘没什么可隐瞒’的人群”之间的意见鸿沟正在不断扩大。在他看来，后者愈发将基本权利的保护和数据保护视为“家长作风”或“精英官僚的固执己见”。

阿德里安·洛布西格自2016年起便担任联邦数据保护与信息专员。
阿德里安·洛布西格自2016年起便担任联邦数据保护与信息专员。 Keystone / Alessandro Della Valle

一些灰色地带

洛布西格指出，根据欧盟的人工智能立法，社会评分算法被列为受禁技术。但与此同时，他也观察到，在某些未具名的“西方社会”(不包括瑞士)中存在另一种观念，它受制于“对安全永不满足的渴望”。在这种观念的驱动下，人们欢迎“数字化社会控制对‘罪犯’、‘外国人’和‘异见者’的限制性后果”，却往往忘记了这也可能落到自己或周围人的头上。

洛布西格担心，这种加剧的社会对立可能侵蚀个体自由。一旦这类观念成为“主导文化”，那么个人将面临一种糟糕的处境，“其存在将被视为信息极权的外部受控对象，而这种极权将深入他们最私密的生活领域”。这一切“或许只会来得更快”。

马蒂娜·冯·阿克斯(Martina von Arx)是TA-Swiss正在进行的社会评分制度研究项目的负责人。她表示：“原则上，我认为联邦数据保护与信息专员关注这个问题是件好事。我们的社会中确实存在一些非常接近社会评分的灰色地带。”

在对社会对立的看法上，冯·阿克斯则更为审慎。她认为，与其说整个社会发生了对立，多数人支持社会评分，不如说这类制度更可能“以自愿或貌似自愿的方式”引入。而社会评分缺乏透明度且定义不清，这正是其得以推进的温床。

在欧美国家，公众对数字监控的接受度其实远高于外界想象。多项欧洲调研外部链接显示，尽管多数人承认监控措施会侵犯隐私，但依然愿意接受智能摄像头、手机定位等“安全技术”，尤其当对象是“罪犯”“外国人”或“异见分子”时。这种“他者逻辑”悄然正当化了技术治理。

这种心态常见于一句话：“我又没做坏事，为什么怕被监控？”这正是数字社会中最危险的盲点之一。专家指出，一旦人们默认“只要安全，就可以牺牲自由”，监控权力便会逐步扩张，从特定群体转向所有人。法国巴黎奥运会部署AI监控系统外部链接欧盟试图立法要求平台扫描私人信息外部链接打击儿童色情内容，这些看似“正义”的举措都遭到了批评：它们可能成为技术监控全面渗透的门户。瑞士数据保护专员的担忧，正是针对这一趋势-在“安全优先”的口号下，个体自由正在悄然消失。

(编辑：Giannis Mavris，编译自英文：小雷/xy)

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