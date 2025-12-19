从足球到月球：2026年5件大事值得关注

（法新社巴黎19日电） 新的一年即将到来，2026年将有5大事件值得关注，其中包括环月飞行、世界杯足球赛，以及美国国会控制权的争夺战。

● 环月太空任务

政治人物与太空爱好者梦想着人类再次踏上月球。虽然明年不太可能登月，美国国家航空暨太空总署（NASA）计划进行载人绕月任务─备受延宕的「阿提米丝2号」（Artemis II）任务最晚将于4月发射。

这将是美国再次登月的重要一步，川普在其首任期曾宣布此目标。

中国计划于2030年前登月，也在稳步推进。嫦娥七号探测器预计于2026年8月发射，探索月球南极；中国明年并将测试其载人飞船「梦舟」。

● 最大规模世界杯足球赛

史上规模最大的世界杯（World Cup）足球会内赛将在美国、加拿大与墨西哥举行，共有48国参赛，并受到美国总统川普的关注。

这个世界上最受关注的体育赛事将持续近6周，从6月 11日至7月19日；在所有16个比赛场地之中，有11个位于美国境内。

川普与共同主办国之间在关税和移民问题上的紧张关系，可能让比赛充满政治色彩。

法国队由姆巴佩（Kylian Mbappe）领军，渴望弥补2022年在卡达（Qatar）输给梅西（Lionel Messi）领军阿根廷队的遗憾，但西班牙和葡萄牙也抱有极高期望。

● 美国国会控制权

随着选民准备迎接2026年美国期中选举，局势至关重要─对川普、国会以及整个美国而言都是如此。

川普虽不在选票上，但共和党表现强劲将印证他在白宫之外的政治影响力。

若他支持的候选人表现不佳，可能暴露其政治运动中的裂缝，并影响接班计画。

共和党目前仅以极微弱优势掌控国会；众议院与参议院的微弱多数取决于是否能在密西根州、北卡罗来纳州与俄亥俄州等摇摆州保住现有席次。

预测显示，共和党可能难以保住众议院，民主党也将争取4个参议院席次以取得控制权。

● 加萨、以色列与尼坦雅胡的未来

美国施压促成以色列与哈玛斯（Hamas）的停火，于10月10日生效，结束了长达两年的战争。

然而，停火协议极为脆弱，而川普提出的加萨走廊（Gaza Strip）和平计画仍有许多未解问题，例如以色列军队撤军的后续阶段、巴勒斯坦自治区（Palestinian Territories）重建以及未来治理问题。

联合国安全理事会正式支持川普的计画，为在加萨走廊部署国际部队奠定基础，但这一部署基本上既不被以色列、也不被哈玛斯接受。

哈玛斯拒绝按照以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）设定的条件解除武装，而尼坦雅胡威胁，如果无法通过外交方式使加萨走廊非军事化，将恢复军事行动。

现年76岁的尼坦雅胡计划参加最迟于2026年11月举行的选举。他领导的多党联盟目前在120席国会中仅握有60席，执政联盟的稳定性仍然脆弱。

尼坦雅胡可能会倾向对加萨走廊哈玛斯或黎巴嫩真主党（Hezbollah）采取军事行动，以维持极右翼盟友的支持，并实现他向以色列人民承诺的全面胜利。

● 气候问题：世界会行动吗？

全球已经出现创纪录的高温，2026年情况可能会更严峻。

去年是有纪录以来最热的一年，但联合国表示，到2029年，至少有一年可能比去年还要热的机率达80%。

各国会如何应对？最近在巴西举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）显示，即便美国抵制与地缘政治冲突，气候行动中的多边主义仍未死亡。

「气候行动网」（Climate Action Network）代表提森（Rebecca Thissen）表示：「2026必须是国际气候外交重新定位的一年。」

她并说：「COP会议本身并非终点，而是国际政治议程中的一个高峰，全球迫切需要在气候问题上达成共识。」