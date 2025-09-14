The Swiss voice in the world since 1935

以哈冲突未歇　柏林逾1万人参加挺巴勒斯坦集会

（法新社柏林13日电） 德国首都柏林今天有超过1万人在知名地标布兰登堡大门（Brandenburg Gate）前进行集会，他们要求结束「加萨种族灭绝」。

根据德国警方统计，约有1万2000人参加柏林市中心举行的集会，这场示威谴责以色列在加萨走廊（Gaza Strip）发动的攻势。

发起示威的左派政党莎拉瓦根克内希特联盟（BSW）则估计，有2万人参与其中。

20岁学生阿特万（Marie Atwan）告诉法新社，自己从汉堡市（Hamburg）赶来参加集会，她要求德国彻底停止向以色列提供武器，不禁止这些武器贩售就相当于支持「加萨种族灭绝」。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）已经在8月宣布部分武器禁运，还说柏林当局将停止出口可能用于加萨走廊的军备。

参加集会的22岁民众哈迪洛维奇（Elit Hadilovic）告诉法新社，他对加萨局势感到震惊，那里的「无辜孩童正挨饿、丧命」。

加萨战争于2023年10月爆发，起因是巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）袭击以色列南部。法新社依据以方的统计，这场攻击导致1219人丧生，其中大多数是平民。

加萨走廊卫生当局的数据显示，以色列发动的报复性攻势已造成当地至少6万4756名巴勒斯坦人死亡，其中大多数也都是平民，联合国方面认为这项数据是可信的。

