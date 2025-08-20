以色列批准约旦河西岸敏感地区造镇

（法新社耶路撒冷20日电） 以色列今天批准在其占领的约旦河西岸（West Bank）当中1块区域进行重大造镇计画，要盖约3400间住宅。国际社会先前已警告，这项计画会威胁到巴勒斯坦实现建国的可行性。

这块具高度敏感性的区域又称E1，位在耶路撒冷正东方与以色列屯垦聚落里阿杜敏（Maale Adumim）之间，总面积约12平方公里。以色列长期以来怀抱在当地进行建设的企图心，但因国际反对而一直搁置。

批评人士说，以色列在E1建立聚落，恐破坏巴勒斯坦在隔邻土地以东耶路撒冷为首都建国的希望。联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也警告过，以色列在那里造镇会使得「两国方案」（two-state solution）解决以巴冲突的希望破灭。

然而，以色列极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）上周仍表态支持这项建设计画。里阿杜敏市长伊法拉奇（Guy Yifrach）今天也透过声明宣布：「就在刚刚，（约旦河西岸的以色列军方）民政管理局（Civil Administration）批准了E1区域的建设计画。」

以色列自1967年占领约旦河西岸，但依照国际法，当地所有以色列屯垦聚落都属于违法，无论是否获得以色列当局批准造镇。

除了东耶路撒冷以外，约旦河西岸共有约300万巴勒斯坦人居住在此，当地的以色列屯垦者则有约50万人。

以色列反屯垦区组织Ir Amim的研究员塔塔尔斯基（Aviv Tatarsky）表示：「今天的批准显见以色列多么有决心要进行史莫特里奇部长形容的战略计画，也就是要埋葬巴勒斯坦建国可能性及实际并吞约旦河西岸。」他呼吁国际社会紧急采取有效措施阻止这项行动。

另一方面，以色列国防部今天证实，国防部长卡兹（Israel Katz）已批准攻占加萨市（Gaza City）计画，并授权徵召约5万名后备军人执行这项任务。

卡兹的这项决定已由发言人向法新社证实，此举对巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）形成更大压力，因为推动加萨近两年战争停火的调解国，正在等待以色列官方对其最新建议的回应。