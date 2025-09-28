The Swiss voice in the world since 1935

以色列攻击加萨市　哈玛斯：跟两位人质失去联系

（法新社加萨市28日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）武装支翼卡萨姆旅今天表示，在过去48小时以色列军方对加萨市（Gaza City）的加强攻势期间，他们与两名人质失去了联系。

卡萨姆旅（Al-Qassam Brigades）透过声明指出：「卡萨姆旅宣布，由于过去48小时在沙布拉（Sabra）和塔哈瓦（Tel Al-Hawa）街区发生的残酷军事行动及暴力攻击，他们与两位俘虏失去了联系。」

卡萨姆旅还敦促以色列军队暂停空袭，并撤出加萨市部分地区，以寻找这两位失去联系的以方人质。

卡萨姆旅声明提到的加萨市中心附近两个区域，以色列军队正对当地加强空袭和地面攻势。

加萨走廊（Gaza Strip）战争于2023年10月7日爆发，起因是哈玛斯袭击以色列南部。法新社依据官方数据的统计，这场攻击导致以方有1219人丧生，其中大多数为平民。

哈玛斯当时的袭击掳走251名人质，当中有47人仍关押在加萨走廊，但其中25人被以色列军方认定已经死亡。

加萨走廊卫生当局的数据显示，以色列发动的报复性攻势已造成当地至少6万6005人丧命，当中大多数也都是平民，联合国方面认为这项数据是可信的。

