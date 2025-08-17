以色列民众封路抗议 诉求终结战争释放人质

（法新社特拉维夫17日电） 以色列军方准备对加萨走廊（Gaza Strip）展开新一波攻势之际，示威群众今天再度走上以色列各地的街头，呼吁当局终结加萨走廊的战争，并达成释放人质协议。

以色列安全内阁8日批准总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加萨市（Gaza City）的计画。这场持续22个月的战争已使这片巴勒斯坦领土的人道主义状况惨不忍睹。

目前仍有49名以国人质被扣押在加萨。据以色列军方，其中至少27人已身亡。

被称为「人质广场」（Hostages Square）的特拉维夫广场上竖立起1幅巨大的以色列国旗，上面有剩余人质的肖像。在加萨战争期间，此地一直是抗议民众聚集的热点。

以国当地媒体的影像画面显示，抗议群众还封锁特拉维夫市的数条街道，包含连接特拉维夫与耶路撒冷的高速公路。他们还在街上焚烧轮胎，造成交通堵塞。

示威活动主办单位和代表以国人质家属的主要团体，还呼吁今天发动全国大罢工。

然而，反对与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）达成协议的部分政府官员抨击这些抗议活动。极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）痛批，「这是一场有违常理、有害的活动，正中哈玛斯下怀」。