以色列：击毙哈玛斯武装部门发言人乌贝达

2 分钟

（法新社加萨��31日电） 以色列今天表示，巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯武装部门发言人乌贝达昨天命丧以军行动中，为这场近两年战争期间最新一位遭到击毙的哈玛斯高层。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早宣布，哈玛斯（Hamas）旗下武装团体艾兹丁．卡萨姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）发言人乌贝达（Abu Obeida）是一场袭击行动的目标。国防部长卡兹（Israel Katz）后来在X平台发文指出：「哈玛斯恐怖活动发言人乌贝达在加萨遭到歼灭。」

在加萨走廊（Gaza Strip）长达23个月毁灭性战斗中，以色列已重创哈玛斯领导层。以色列表示，寻求消灭这个武装团体，让在引爆战火的2023年10月7日突袭中遭到挟持的人质获释。

以色列国防军（Israel Defence Forces）总参谋长萨米（Eyal Zamir）矢言继续锁定哈玛领导层，他表示其中大部分目前身处海外。

以军一直在准备发动攻势要拿下加萨走廊最大城��加萨��（Gaza City），近日已加强对这个地进行轰炸，同时发布立即撤离警告。

哈玛斯迄未针对乌贝达遇害一事发表评论。根据以色列军方，乌贝达真名为卡鲁特（Hudaifa al-Kahlut）。

自从开战以来，他曾发表数十场电视演说，向来身穿军服，并用巴勒斯坦头巾遮脸。他也发布语音讯息、新闻稿和社群媒体发文。