伊朗外长率团赴日内瓦对美国谈判

（法新社德黑兰15日电） 伊朗与美国重启会谈，本周稍晚将在日内瓦展开第二轮谈判。伊朗外交部指出，部长阿拉奇今天为此启程前往瑞士。

外交部在声明中指出，「阿拉奇（Abbas Araghchi）星期日深夜率外交和技术代表团离开德黑兰前往日内瓦，以进行第二轮核谈判并且展开多项外交磋商」、「伊朗－美国星期二（17日）将在阿曼调解和协助下进行核谈判」。

外交部声明表示，在日内瓦期间，阿拉奇预计将与瑞士和阿曼外长，以及国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）和其他国际官员会谈。

以色列去年6月对伊朗展开轰炸、引发为期12天战争，导致德黑兰和华府协商破局。双方于本月6日在阿曼首都马斯开特（Muscat）重启谈判。

伊朗逾400公斤纯度60%浓缩铀库存下落不明，核检查人员上一次见到这批库存是在去年6月。

与此同时，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他上周告诉美国总统川普，美国与伊朗达成的任何协议，内容都必须包括摧毁伊朗核基础设施，而不仅仅是停止浓缩过程。

伊朗副外长则在接受英国广播公司（BBC）访问时表示，若美国愿意解除重创伊朗经济的制裁，德黑兰将考虑在铀库存问题上作出让步。

在伊朗上个月对反政府抗议进行致命镇压后，华府威胁对德黑兰采取军事行动。最新一轮谈判展开之际，美国已经对区域部署一个航空母舰战斗群。

阿拉奇6日率领伊方代表团在马斯开特与美国中东特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿库许纳（Jared Kushner）进行间接核谈。

伊朗半官方法斯通讯社（Fars news agency）报导，负责经济事务的副外长甘巴里（Hamid Ghanbari）指出，德黑兰正寻求与美国达成能为双方带来经济利益的协议，特别是在航空、矿业，以及石油和天然气等领域。

他表示：「为使协议可行，让美国也能在具有强劲而且快速经济回报潜力的领域获益，这至关重要。」