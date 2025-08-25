The Swiss voice in the world since 1935

伊朗将在日内瓦与英法德再次核谈判

此内容发布于
3 分钟

（法新社德黑兰25日电） 伊朗国营媒体今天报导，伊朗定于明天在瑞士日内瓦与英国、法国和德国举行核子谈判。

伊朗国营电视台表示：「伊朗与2015年核协议的3个欧洲签署国及欧洲联盟（EU），明天将以外交部副部长层级在日内瓦举行新一轮谈判。」

这将是伊朗6月中旬与以色列爆发12天战争后，第2次举行类似核谈判；上次是7月25日在土耳其的伊斯坦堡。以伊战争期间，德黑兰的核设施遭到美国打击。

那场战争后，伊朗便暂停配合联合国（UN）核子监督机关国际原子能总署（IAEA）的调查，理由是对方未谴责以色列的行动及美国对伊朗核设施的攻击。

以色列在战争期间对伊朗发动史无前例的轰炸，伊朗也还以报复。这场冲突另打乱了德黑兰与华府的核子谈判进程。

英法德已警告，伊朗若不同意约束自身铀浓缩活动及重新配合国际原子能总署的调查，他们将根据伊朗核协议来启动「弹回」（snapback）机制，也就是让协议下取消的联合国制裁恢复。

伊朗核协议的正式名称是联合全面行动方案（JCPOA），签署国有伊朗、英国、法国、德国、中国、俄罗斯和美国。协议以解除制裁换取伊朗限制自身核计画，以确保其无法发展核武。

但美国在川普（Donald Trump）上次担任总统期间，于2018年单方面退出协议并恢复对伊朗的制裁。当时英法德3国则重申会履行协议，因此联合国及欧洲对伊朗的制裁并未恢复。

然而，这些欧洲国家为了弥补美国重启制裁对伊朗带来的冲击而设想的机制，实现程度却一直不佳，许多西方企业已不得不离开伊朗。这个国家现正面临高通膨和经济危机。

德黑兰便以英法德未履行伊朗核协议的承诺为由，否认他们启动弹回机制的合法性。

