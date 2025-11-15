伊朗证实查扣波斯湾上1艘油轮

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰15日电） 伊朗的伊斯兰革命卫队今天证实，昨天在伊朗外海的波斯湾（Persian Gulf）上扣押1艘油轮。昨天已有数家海事安全公司判定，这起事件很可能是伊朗所为。

伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）发布声明表示：「1艘商号为『塔勒拉』（Talara）、悬挂马绍尔群岛（Marshall Islands）国旗的油轮，遭到司法当局下令查扣其载运货物，其后伊斯兰革命卫队的海军快速反应部队于昨天上午7时30分监测其动向，并予以拦截和扣押。」

声明指出，这艘油轮当时载运3万公吨的石油化学品，目的地是新加坡，由于这批货运未经许可，因此违反法律。

根据海事安全公司安布雷（Ambrey）的说法，这艘油轮是从阿拉伯联合大公国的阿吉曼（Ajman）出发，南下通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）时遭到3艘小船靠近，随后「突然改变航向」。

美国海军先前已表示，他们正在「积极监督情势」。在波斯湾地区巡弋的美国第五舰队（US 5th Fleet）还说：「商船拥有在公海上大致通行无阻的航行与贸易权利。」