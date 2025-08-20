The Swiss voice in the world since 1935

传叙利亚以色列外交官在巴黎会面

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社大马士革19日电） 叙利亚国家通讯社「叙利亚新闻社」（SANA）报导，叙利亚外交部长今天在巴黎会见以色列外交代表团，讨论「缓和局势和不干涉叙利亚内政」等议题。

「叙利亚新闻社」报导，这是美国斡旋的一系列会谈的最新一场。

最近几周，华盛顿一直在努力试图解决叙利亚和黎巴嫩的安全问题，美国盟友以色列称这些问题促其采取军事行动。

尽管去年11月达成停火协议，以色列仍持续攻击伊朗支持的真主党（Hezbollah）在黎巴嫩的目标。自去年独裁者阿塞德（Bashar al-Assad）倒台以来，以色列占领了叙利亚领土并攻击叙利亚各地的目标。

今天在巴黎举行会晤之前，叙利亚外交部长席巴尼（Asaad al-Shaibani）和以色列战略事务部长德默尔（Ron Dermer）7月底曾在亚塞拜然首都巴库（Baku）会晤，此前双方也在巴黎举行了另一次会面。

以色列和叙利亚1948年以来一直处于战争状态，此次会谈也讨论了恢复1974年达成、在两国之间建立缓冲区的「停止冲突协议」（The Agreement on Disengagement）。

「叙利亚新闻社」指出，「这些会谈在美国斡旋下进行，是透过外交手段加强叙利亚安全与稳定、维护领土统一与完整所做努力的一环。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
12
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2
3 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
56 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团