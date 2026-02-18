俄乌代表在日内瓦继续第2天和平谈判

afp_tickers

（法新社日内瓦18日电） 乌克兰和俄罗斯的谈判代表今天将在瑞士日内瓦继续第2天的和平会谈，华府特使魏科夫对冲突结束表达乐观。

美国总统川普（Donald Trump）不断努力想让打了近4年的俄乌战争结束，但在关键的领土议题上始终无法促成莫斯科与基辅达成妥协。双方在阿拉伯联合大公国首都阿布达比举行的前2轮谈判，都未能取得突破。

这回日内瓦谈判的乌方领衔代表、乌克兰国家安全秘书乌梅洛夫（Rustem Umerov）昨天表示，他感谢华府的居中调解，并已将首回合会谈结果通报给欧洲盟邦，当天谈判聚焦在「实际议题及（冲突的）可能解决方案机制」。

他在社群媒体平台Telegram发文写道：「我已和美国及欧洲伙伴国的代表进行另1场会谈，其中包括法国、英国、德国、义大利和瑞士等国。我们讨论了今天谈判回合的结果，并就如何进行到下阶段步骤达成一致。」

代表川普政府出席和谈的魏科夫（Steve Witkoff）则在社群媒体平台X发文说，川普的外交努力已让华府在结束俄乌战争上取得进展。

他写道：「川普总统成功召集交战双方，这带来了实质进度。双方同意向各自领导人报告最新情况，并朝达成协议持续努力。」

不过，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚发表谈话时说，他虽然已准备好「迅速行动来达成一份有价值的终战协议」，但他质疑俄罗斯是否认真追求和平，「他们想要什么」？他指责莫斯科将飞弹攻击置于「真正外交」之上。