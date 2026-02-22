俄乌战争即将届满4周年 2000人巴黎游行声援乌克兰

（法新社巴黎21日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰即将届满4周年，警方表示，约2000人今天在法国巴黎上街游行，表达对乌克兰的支持。

示威群众在巴黎街头高喊「我们支持乌克兰对抗正在摧毁它的（俄罗斯总统）普丁（Vladimir Putin）」，以及「遭冻结的俄罗斯资产必须被没收，它们属于乌克兰」。

法国籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）告诉记者，自俄军于2022年2月24日发动全面入侵以来，「公共舆论对乌克兰的支持始终强劲，从未动摇」。

数年前移居法国的乌克兰人克里沃舍亚（Irina Kryvosheia）说，她「由衷感谢」到场声援乌克兰的民众。

克里沃舍亚说，这场集会「提醒世人，过去4年发生的一切并不正常，也不正确」。

克里沃舍亚透露，她每天都与住在基辅的父母保持联系。他们告诉她，在俄军对基辅进行密集轰炸后，有连续好几天没有暖气、电力与自来水可用。

自今年初以来，人道组织「乌克兰医疗援助委员会」（Comite d’Aide Medicale Ukraine）已向乌克兰运送约40台发电机，以支援当地基础设施。

俄罗斯挥军乌克兰引发二战以来欧洲最血腥、最具破坏性的冲突，震撼国际社会。

这场战争已在两国造成数以万计平民和数十万军人丧生，数百万难民逃离家园，大片地区在战火中满目疮痍。

俄罗斯目前控制乌克兰近20%领土，并猛轰乌国能源设施，导致严重能源危机持续延烧。（编译：刘文瑜）