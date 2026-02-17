俄军星链遭中断 乌军夺回札波罗热大片失土

（法新社巴黎16日电） 法新社根据「战争研究所」（ISW）的数据做分析，乌克兰利用俄军的卫星网路星链（Starlink）遭切断之际，在11日至15日从俄军手中夺回201平方公里土地。

这次乌军收复的面积，几乎相当于俄军去年12月一整个月的战果，也是自2023年6月反攻以来，在如此短时间内夺回最多土地的一次。

战争研究所指出：「乌军这波反击，很可能是利用最近俄军无法使用星链系统的机会。」战研所与美国另一智库「关键威胁计画」（Critical Threats Project）有合作。

俄罗斯军事部落客说，「星链」中断导致俄军战场上通讯、指挥与控制操作受到影响。

法新社报导，亿万富豪马斯克（Elon Musk）先前曾宣布，将采取「措施」终止克里姆林宫使用星链技术，随后在2月5日，军事观察家注意到，俄军前线所使用的星链天线受到干扰。

基辅（Kyiv）先前表示，俄军无人机特别会利用星链来规避电子干扰系统，才能精准攻击目标。

没有星链的护持，俄军仅在2月9日那天稍有推进，接下来乌军在11日至15日收复大片失土。

乌军此次夺回的土地，主要集中在札波罗热（Zaporizhzhia）以东约80公里处，那是俄军在2025年夏季以来取得明显进展的区域。

截至2月中旬，乌克兰有19.5%国土遭俄军或全面或部分掌控，多于一年前的18.6%；其中约7%的领土，也即克里米亚（Crimea）与顿巴斯（Donbas）部分地区，早在2022年2月开战前就已被俄方控制。 （编译：纪锦玲）