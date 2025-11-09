俄军空袭民用设施 乌克兰电力生产归零急寻能源自救

afp_tickers

3 分钟

（法新社基辅9日电） 在俄罗斯针对能源基础设施发动新一波攻击后，乌克兰今天正全力设法恢复电力与供暖。乌克兰国营电力公司表示，其发电能力已降至「零」。

近月来莫斯科加大对乌克兰基础设施的攻击力度，在7日深夜至8日凌晨的空袭中，更出动数百架无人机并且发射飞弹，袭击乌克兰全国各地的能源设施。

俄方的攻击使多座城市的电力、供暖与自来水中断，国营电力公司Centerenergo示警，其「发电能力已降为零」。

国家电力输配系统营运商Ukrenergo表示，全国多数地区今天将实施8至16小时的停电，以便进行修复并调整能源供应。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）声称俄军无人机还锁定了乌克兰西部赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）与瑞夫尼（Rivne）两座核电厂的外部供电变电站，呼吁联合国核能监督机构介入。

他在Telegram上写道：「俄罗斯正蓄意危害欧洲的核能安全。我们呼吁国际原子能总署（IAEA）理事会紧急召开会议，对这些不可接受的风险作出回应。」

乌克兰空军表示，俄军共发射458架无人机与45枚飞弹，其中406架无人机与9枚飞弹被拦截击落。

乌克兰国营能源公司Naftogaz表示，俄军这波轰击是自10月初以来第9次针对天然气设施的大规模攻击。

基辅经济学院在一份报告中估计，这些攻击使乌克兰的天然气产量减半。

专家警告，这波针对能源基础设施的打击，恐使乌克兰在冬季面临供暖中断的风险。

自近4年前入侵乌克兰以来，俄罗斯持续以乌克兰的电力与供暖系统为攻击目标，摧毁了大量民用关键设施。