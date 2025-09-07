俄军805架无人机13枚飞弹攻击乌克兰 开战后最大规模空袭

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅7日电） 俄罗斯昨夜至今晨对乌克兰发动迄今最大规模空袭，造成至少2死，并导致位于基辅的中央政府机关大楼起火。根据乌军说法，俄军这次一共出动805架无人机，并发射13枚飞弹。

法新社记者目击，乌克兰内阁办公大楼屋顶冒出火焰，浓烟笼罩首都基辅上空。根据紧急救难单位说法，这波无人机攻击也毁损基辅市内数栋高楼。

这是俄乌战争爆发以来，基辅市中心规模庞大的乌克兰内阁办公大楼首次遭遇这类空袭。

法新社记者目击，在救难人员赶往现场抢救之际，直升机在屋顶上方投掷疑似水桶的东西。警方也已封锁建筑物周边区域。

乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）在通讯平台Telegram发文表示：「敌军攻击导致屋顶及顶部楼层受损，救难人员正在灭火。」

「我们会重建政府大楼，但逝去的性命无法挽回。敌人每天都在恐吓及杀害我国民众。」

根据乌克兰空军的说法，俄罗斯昨夜至今晨一共朝乌克兰出动805架无人机并发射13枚飞弹，创下新纪录。

俄罗斯全面入侵乌克兰的战争已持续3年半，目前尚无停火迹象。尽管美国努力斡旋俄乌达成和平协议，俄国仍持续提出强硬的停战条件。

乌克兰遭遇最新这波猛烈攻击前，法国及英国等多个欧洲国家4日才刚承诺，将在俄乌达成停火或和平协议之后，派遣「安全保障」部队，为乌国安全做出贡献。