The Swiss voice in the world since 1935

俄军805架无人机13枚飞弹攻击乌克兰　开战后最大规模空袭

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅7日电） 俄罗斯昨夜至今晨对乌克兰发动迄今最大规模空袭，造成至少2死，并导致位于基辅的中央政府机关大楼起火。根据乌军说法，俄军这次一共出动805架无人机，并发射13枚飞弹。

法新社记者目击，乌克兰内阁办公大楼屋顶冒出火焰，浓烟笼罩首都基辅上空。根据紧急救难单位说法，这波无人机攻击也毁损基辅市内数栋高楼。

这是俄乌战争爆发以来，基辅市中心规模庞大的乌克兰内阁办公大楼首次遭遇这类空袭。

法新社记者目击，在救难人员赶往现场抢救之际，直升机在屋顶上方投掷疑似水桶的东西。警方也已封锁建筑物周边区域。

乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）在通讯平台Telegram发文表示：「敌军攻击导致屋顶及顶部楼层受损，救难人员正在灭火。」

「我们会重建政府大楼，但逝去的性命无法挽回。敌人每天都在恐吓及杀害我国民众。」

根据乌克兰空军的说法，俄罗斯昨夜至今晨一共朝乌克兰出动805架无人机并发射13枚飞弹，创下新纪录。

俄罗斯全面入侵乌克兰的战争已持续3年半，目前尚无停火迹象。尽管美国努力斡旋俄乌达成和平协议，俄国仍持续提出强硬的停战条件。

乌克兰遭遇最新这波猛烈攻击前，法国及英国等多个欧洲国家4日才刚承诺，将在俄乌达成停火或和平协议之后，派遣「安全保障」部队，为乌国安全做出贡献。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团