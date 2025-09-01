The Swiss voice in the world since 1935
健康系统
瑞士資訊–繁體版

篩檢不是越多越好，過度診斷也會傷人

專家指出，篩檢越多，不等於身體越健康，反而可能導致過度診斷的風險。
專家指出，篩檢越多，不等於身體越健康，反而可能導致過度診斷的風險。 Keystone / Christian Beutler

在醫療科技不斷進步、篩檢手段日益普及的今天，我們是更健康了，還是陷入了「過度診斷」的陷阱？瑞士是歐洲人均磁振造影(MRI)設備數量最多的國家。然而，機器再多，檢查再頻繁，也未必能換來更好的健康結果。一些專家提醒，早期檢測並不是萬能的，有時甚至可能弊大於利。

此内容发布于
17 分钟

我主要负责报道健康议题，从创新疗法到医疗服务资源获取的不平等，在我的报道中均有涉猎。此外，我还关注瑞士“健康谷”。 我是瑞士裔土耳其人，拥有传播学、新闻学以及摄影学教育背景。在加入瑞士资讯之前，我曾在欧洲新闻台(Euronews)负责报道科技和健康问题，且作品曾发表于Fayn Press、Mediapart、瑞士《时报》(Le Temps)以及Times of Malta等多家国际媒体。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
電子報：瑞士媒體裡的中國

相关内容

電子報：瑞士媒體裡的中國

瑞士媒體對於中國新聞的觀點及分析摘要。瑞士媒體對於中國都在報導哪些主題？這個電子報讓你對此一目了然。訂閱電子報，讓你在做決策時多一個維度的考量。

更多阅览 電子報：瑞士媒體裡的中國

2011年3月，日本突遭海嘯，2萬人遇難，福島第一核電廠更是全毀，由此引發了自1986年切爾諾貝利核事故之後最嚴重的一場輻射災難。雖然釋放的放射性物質水平低於25年前的蘇聯事故，但仍對環境造成了污染，顯著增加了當地居民罹患甲狀腺癌等疾病的風險。在當時仍屬蘇聯的烏克蘭城市及週邊地區，兒童甲狀腺癌的發生率顯著上升。

在家長壓力下，福島縣政府下令，對事故發生時18歲以下的所有居民(約38萬人)進行強制超音波檢查。自那以後，每兩年進行一次篩檢，截至目前為止已經發現了350例甲狀腺癌病例。

福島的癌症發生率比其他縣高出10到12倍，起初人們認為這是輻射所致。然而，一些專家指出，這麼高的數字，可能與大規模篩檢和使用高靈敏度超音波設備有關。這些設備能在極早期階段檢測出甲狀腺癌，而這些癌症可能尚未進展，或檢測出在成人中常見的良性腫瘤，這些腫瘤通常不會導致死亡。

「現在有許多不必要的醫學檢查和治療(包括手術)，這給患者帶來了心理、經濟和社會負擔。」宮城學院女子大學臨床醫學教授緑川早苗(Sanae Midorikawa)說。大學位於福島以北約90公里處，她是當地為年輕人做甲狀腺癌檢查的主要醫生之一。但她和同事逐漸意識到，雖然這些年輕人確實被診斷出了甲狀腺癌，但他們終其一生也未必會出現症狀，更談不上因這種病去世。

掃描設備與過度診斷

所謂過度診斷，就是把那些永遠不會進展到出現症狀的疾病也診斷出來。初衷當然是好的：希望早發現、早治療，進而挽救生命。但「我們一直以為『早發現總會有益’，可時間證明並非如此。」倫敦大學學院的神經病學顧問蘇珊·奧沙利文(Suzanne O’Sullivan)說。她直言，人們往往把一些正常的健康差異或無關緊要的小毛病，當成需要治療的疾病。

掃描設備越來越先進，確實能幫助減少「漏診」(即真正的病沒被查出來)，但同時也助長了「過度診斷」。 根據經合組織(OECD)2017年發布的關於醫療浪費的報告，以及該組織2025年的一份工作論文，針對下背痛、頭痛的影像檢查、癌症篩檢以及低風險人群的心電圖檢查等流程，都容易導致過度診斷。

根據醫療技術產業協會Medtech Europe的數據，瑞士是全球最大的診斷公司羅氏(Roche)的總部所在地，也是醫療設備的重要生產國，在歐盟33個國家、土耳其、英國以及歐洲自由貿易協會的四個成員國中，瑞士的醫療支出佔國內生產總值(GDP)的比例排名第四。

根據瑞士聯邦審計局今年1月發布的一份關於醫療影像合理使用的報告，在經合組織25個歐洲成員國中，瑞士的人均醫療影像設備數量最高。該國每百萬居民擁有80台CT掃描儀和MRI設備，幾乎是荷蘭的兩倍，儘管兩國在預期壽命和醫療體係品質方面差不多。

瑞士也是體外診斷支出最高的國家，這類診斷主要是血液、尿液等樣本的醫學檢測。瑞士診斷產業協會指出，雖然部分原因在於瑞士生活成本較高，但高額醫療支出和公共衛生服務品質(如病患入院的速度)也是重要因素。

然而，富裕國家在診斷上的支出雖然更高，癌症也確實更容易、更頻繁被早期發現，但結果並沒有帶來死亡率的大幅下降。奧沙利文在她今年出版的新書《診斷時代》( The Age of Diagnosis )中引用的一篇2017年《新英格蘭醫學雜誌》論文指出，癌症死亡率在高收入國家和低收入國家依然差不多。

原因就在於，我們治療了許多不會真正威脅生命的癌症。「我們擅長發現疾病，但不擅長區分哪些疾病會進展，哪些不會，」奧沙利文表示。

帶病，未必發病

對於那些既沒有症狀、又無法治癒的疾病，例如阿茲海默症，確診往往格外困難。日內瓦大學醫院(HUG)記憶中心主任、日內瓦大學臨床神經科學教授喬瓦尼·弗里索尼(Giovanni Frisoni)，就是製定相關診斷標準的專家之一，他所在的團隊專門設立規範，目的就是避免這類神經退化性疾病被過度診斷。

在神經科學領域，主流觀點認為，只要發現某些生物標記(如tau蛋白和澱粉樣蛋白)，就足以診斷阿茲海默症。但弗里索尼及其團隊認為，在下結論之前，還必須觀察其他症狀，例如記憶力減退。

「對病人來說，真正重要的不是『帶病』，而是『發病』。」弗里索尼強調​​，必須區分病症的兩個階段。以阿茲海默症為例，在「帶病階段」，生物標記可能會在臨床症狀出現前10至15年就能檢測到。接下來進入「發病階段」(持續時間大致相同)，才會同時出現記憶力減退等可觀察到的症狀。換句話說，有些患者雖然檢測到了疾病，但可能一輩子都不會進入發病階段。

「如果你已經80歲了，腦子裡出現少量澱粉樣蛋白，很可能最終死於其他原因，而不是阿茲海默症。」弗里索尼直言。他認為，貿然告訴那些有相關生物標記的患者，他們已經罹患了神經退化性疾病，並沒有實際意義。正確的做法是告訴他們確實有患病風險。

「這就像心血管疾病，」弗里索尼說，「如果你血壓高，不一定意味著你會中風，但你中風的風險更高。」

對於那些尚未出現記憶力減退的高風險患者，弗里索尼提出了一套預防方案，包括認知訓練、鍛鍊身體、社交互動、心血管監測，以及個人化的營養建議。這些措施都已被證明能夠預防記憶力減退。

預防性篩檢

預防性篩檢的目標，是在疾病最早——症狀還未顯現、病情尚未惡化之前——就將其檢測出來，從而及早干預，避免病情惡化或出現危及生命的後果。然而專家指出，如果去治療那些可能一輩子都不會造成危害的疾病，本身反而可能導致不必要的健康風險或健康狀況惡化。

以前列腺特異性抗原(PSA)血液檢測為例，它的結果可能顯示「前列腺癌陽性」，但該檢測的假陽性率較高，而且大多數低級別前列腺癌生長極為緩慢，可能終生不會引發任何症狀。然而，要想真正確診卻並不容易。磁振造影(MRI)常常無法給予明確答案，而切除可疑組織的手術可能導致感染、小便失禁或陽痿。

國際癌症研究機構(IARC)近期針對26個歐洲國家前列腺癌發生率的研究顯示，PSA檢測常導致過度診斷和過度治療。雖然有些國家透過加強檢測力度，發現的癌症病例數激增(有的國家甚至超過20倍)，但整體死亡率卻幾乎沒有變化。研究人員將這種反差歸因於對無症狀患者的篩檢，並得出結論：許多被檢測出來的病例，其實本不會進展為致命疾病，也根本無需治療。

換句話說，對於某些病症，預防性篩檢對預後並沒有太大幫助。

「篩檢的目的，是希望改善預後。但對某些疾病來說，篩檢實際上沒有任何好處。它能讓人更早知道自己得病，卻未必能改善最終結果，」阿諾德·肖勒羅(Arnaud Chiolero)表示。肖勒羅是瑞士弗里堡大學的流行病學家、人口健康教授，同時也在加拿大麥基爾大學全球與人口健康學院擔任客座教授。

以癌症為例，肖勒羅指出，區分不同類型的癌症至關重要。篩檢在結腸癌、乳癌、子宮頸癌和大腸癌上確實效果顯著，但在卵巢癌或甲狀腺癌上卻幾乎沒有好處。換句話說，如果患者等到出現症狀後才開始治療，結局和提前篩檢的差異並不大。

「身為公共衛生醫生，我當然希望能夠說『篩檢肯定有好處』。但實際情況遠比這複雜得多，只有在某些癌症上，篩檢才真正能帶來益處。」肖勒羅說。

「提出正確的問題」

與鄰國不同，瑞士沒有全面的乳癌預防篩檢計畫——這正是瑞士癌症篩檢基金會積極推動實現的目標。

根據基金會的數據，每1’000名參加預防性篩檢計畫的女性中，會有64人被診斷出乳癌。其中，5到10人會被過度診斷並接受不必要的化療，最後有16人會死於乳癌。而那些只在出現症狀後才接受篩檢的女性，雖然沒有過度診斷的問題，但死亡率更高，相較之下，每1’000名女性中會多出4例死亡。

SWI
SWI SWI swissinfo.ch

其他研究也證實，乳癌篩檢可能導致過度診斷和過度治療。2021年在芬蘭、義大利、荷蘭和斯洛維尼亞進行的一項研究發現，在每1’000名接受篩檢的女性中，為避免1例乳癌死亡，就會有0.2到0.5名女性被過度診斷，同時還有12到46名女性被誤診為陽性。

2012年，全球非營利科學家和醫生網路考科藍(Cochrane)進行的一項回顧性研究發現，早期篩檢帶來的死亡率改善有限，且有顯著危害。該組織回顧最可靠的試驗顯示，即便女性連續做了13年的乳房X光檢查，乳癌死亡率並未顯著降低。這項研究估計，每2’000名女性在10年內接受篩檢，平均只能避免1例乳癌死亡，但同時，會有10名健康女性接受了完全沒有必要的癌症治療(包括手術和放療)，還有超過200人因為假陽性結果，經歷長達數月的「嚴重心理困擾」。

「如果你擔心自己的健康，無法忍受乳房內有異常腫塊，那當然可以去治療，」奧沙利文表示，儘管篩檢政策存在不足，她仍支持國家篩檢政策。「不過，如果你更希望在接受侵入性治療之前，先確定自己是不是真的需要，那你可以要求加入觀察等待計劃，」 她指的是透過定期檢查來監測健康問題，從而避免不必要的治療。

她建議，在接受篩檢前，患者應被告知其中的不確定性，這樣他們才能在檢查前提出正確的問題，在確診時也能做出明智的選擇。

「關鍵在於充分了解健康問題，並且知道自己想如何管理，」奧沙利文說，「診斷本來是為了幫助你。如果診斷只是確認了你的痛苦，卻無法緩解症狀、指導治療或改善狀況，那麼我們就必須反思：它究竟有沒有價值。」

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论

中國的「過度診斷」現象，最直觀的體現就是「體檢熱」與「早篩熱」。英國醫學期刊BMJ的評論指出，中國過去二十年裡城市裡湧現出大量公私體檢中心，2018年全年累計體檢次數超過5億次，「早發現、早診斷、早治療」的觀念幾乎成為共識，但與之相伴的過度診斷與過度治療風險長期被忽視。

從「全局」來看，一項以GBD 2019為基礎、發表在《Current Oncology》的定量研究給出了直觀比例：2019年，中國前列腺癌、乳腺癌與甲狀腺癌的估計過度診斷比例分別達到約18.2%、26.3%與29.2%。

中國的「過度診斷」並非個案，而是由體檢產業化、篩檢技術下沉與風險溝通不足共同疊加的系統性問題。

(編輯：Nerys Avery/vm，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校稿：盧品妤)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
31
59 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
2009年12月8日，一位放射科医生在瑞士伯尔尼的诊所内查看一名女性的乳房X光片。乳房X光检查是早期发现和筛查乳腺癌的一种方法。

相关内容

瑞士的癌症治疗费用为何远超他国？

此内容发布于 瑞士在癌症治疗上的人均花销让欧洲其他任何一个国家都相形见绌，但这并不意味着瑞士的癌症病人拥有更高的存活率。

更多阅览 瑞士的癌症治疗费用为何远超他国？
长寿系列报道

相关内容

传说中的瑞士长寿疗养院，到底在卖什么？

此内容发布于 自古以来，人们一直在寻找长生不老药，而瑞士在其中扮演着重要角色。虽然科学家们还没有找到神奇的配方，但在这个阿尔卑斯山国家，关于延缓衰老、健康长寿的疗法、药片和各类小工具却在蓬勃发展。随着全球老龄化加速，“健康老去”已成为各国共同的命题。

更多阅览 传说中的瑞士长寿疗养院，到底在卖什么？
在瑞士瓦莱州(Valais)一家骨科手术用品领先制造商Gomina公司，一名员工正在检查一把往复式外科手术锯片。瑞士是医疗器械企业高度集中的国家之一。

相关内容

美国关税阴影下的瑞士医疗器械产业

此内容发布于 瑞士高精度医疗设备行业正受到美方关税政策冲击。小型企业难以将生产转移至美国，恐压缩利润或推高产品价格。业界担忧全球供应链多重受阻，呼吁避免贸易壁垒，支持自由流通与跨境合作。

更多阅览 美国关税阴影下的瑞士医疗器械产业
家庭承担着瑞士的大部分医疗支出。

相关内容

医疗保险：瑞士家庭肩头愈发沉重的负担

此内容发布于 30年来，瑞士医疗费用的增长可谓“势不可挡”。虽然靠着强劲的经济实力，国家尚可面对昂贵的医疗，但数位专家警告说，对于某些人群来说，医保负担很快就会变成“难以承受之重”。

更多阅览 医疗保险：瑞士家庭肩头愈发沉重的负担

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团