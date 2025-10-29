二十年来瑞士中风死亡率减半
瑞士一项全国性研究显示，在过去20年里，瑞士的中风相关死亡人数已减少一半。这项研究于10月29日的“世界中风日”前夕公布，可见预防与急救措施正逐渐见效。
瑞士心脏基金会10月27日公布的数据显示，2004-2017年间，女性中风死亡率从每10万人77.5例降至38.5例，男性则从56.1例降至27.2例。相关数据来自联邦统计局(FSO)，涵盖140万例住院病例。
病例死亡率-即中风后死亡的患者比例-也从22.7%降至10.5%。该研究结果已发表在《国际流行病学杂志》(International Journal of Epidemiology)。
与此同时，中风确诊病例几乎翻倍，从每年约1.4万例增至逾2.6万例，这一增长主要归因于筛查技术与数据收集的改进。
瑞士人自觉比其他欧洲人更健康
尽管病例增加，但中风死亡人数仍持续下降。瑞士心脏基金会欣慰地指出，这得益于公众对中风症状的认知提升以及专科中心的快速救治。
仍有必要持续努力
“得益于急性治疗的重大进展，我们如今避免严重残疾或死亡的成功率越来越大，”苏黎世大学医院教授、该研究的首席作者苏珊娜·韦格纳(Susanne Wegener)在新闻稿中表示。
基金会估计，若能做到适当预防与健康的生活方式，仍可避免逾半数中风病例。
“了解自身风险因素，并对突发瘫痪或语言障碍等警示信号迅速反应，能够挽救生命，”基金会副主席、伯尔尼小岛医院(Inselspital)中风中心主任马塞尔·阿诺德(Marcel Arnold)指出。
瑞士心脏基金会呼吁在预防与公众教育方面继续努力。该基金会长期投入研究与宣传活动，推动心血管健康的全国性宣传与教育项目。
“当前数据表明我们的努力正在见效，但同时也仍有许多工作要做。得以避免的每一次中风都意味着令患者少受痛苦，”阿诺德表示。
每年10月29日为世界中风日，由世界中风组织(WSO)推动，旨在提高公众对中风的认知、强化预防及急救体系。
中风往往来得突然，越早识别、越快就医，越有可能避免严重后果。国际倡议“#ActFAST”总结了最关键的三步识别法：
– F(Face)面部：一侧脸突然下垂或笑不对称；
– A(Arm)手臂：一侧手臂抬不起来或无力；
– S(Speech)语言：说话含糊或听不懂别人说话；
– T(Time)时间：立即拨打急救电话，分秒必争。
世界中风组织提醒：中风可防可治。保持健康饮食、规律运动、控制血压与血糖、戒烟限酒，都能显著降低风险。每一次及时反应，都可能挽救一条生命。
来源：世界中风组织外部链接
