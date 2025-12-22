全球核武控管2026年面临压力 前景黯淡

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎22日电） 全球管控核武的法律框架已相当脆弱，明年还面临进一步受挫的可能性，削弱防范核子危机的安全防线。

明年上半年有两大关键事件：美俄双边「新战略武器裁减条约」（New START）将于2月5日到期；纽约4月将举行「禁止核子扩散条约」（NPT）检讨会议（RevCon）。这两项条约都是维持全球核子安全体系的基石。

检讨会议每4到5年召开1次，旨在确保NPT持续发挥作用。但在前两次会议中，191个缔约国未能就最终文件达成共识，专家也预期明年4月将以相同结局告终。

从美国空袭伊朗核设施、俄罗斯测试新型「海燕」（Burevestnik）核动力巡弋飞弹到美国总统川普（Donald Trump）谈及可能重启核试验，今年的国际核子局势更加严峻。

一项重大挑战在于全球关系发生转变。核子管控措施数十年来是以美俄为轴心打造，但中国国力增强、技术迅速发展改变了同时也愈形紧张的国际竞争格局。

北京大学学者韩华曾分析：「这样的3方格局远比冷战时期的双边模式复杂。日益加深的中俄合作也进一步复杂化吓阻战略规画，尤其是在两大焦点区域：欧洲与亚太。」

不过根据颇具影响力的美国智库传统基金会（Heritage Foundation）资深研究员皮特斯（Robert Peters），让New START失效「符合美国利益」。这也反映美国战略界许多人士的看法，他们认为美国不应在这方面完全受制于俄罗斯。

此外，中国迄今仍拒绝参与3边裁军谈判。

尽管北京目前拥有的武器数量较少，皮特斯近期指出：「中国是全球发展最快的核武国家，每年新建百枚核弹头，其洲际弹道飞弹（ICBM）发射井数量如今也已超过美国现役义勇兵三型（Minuteman III）洲际弹道飞弹的发射井。」

皮特斯强调，New START对此无计可施。

另一方面，法国智库战略研究基金会（Foundation for Strategic Research）资深研究员梅特尔（Emmanuelle Maitre）谈到，New START失效不代表全球最快2月6日就会目睹严重后果。

梅特尔表示，美俄双方都有「一些空间让部分武器恢复服役，但数量不会太多」，且两国均存在会延缓军力扩张的瓶颈。