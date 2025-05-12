日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！

日内瓦关税会谈之后，中美两国态度乐观。 Keystone-SDA



上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。

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美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)5月10日对中美在日内瓦就关税问题举行的会谈表示欢迎，称双方在谈判中取得“重大进展”，并表示双方以“友好而建设性的方式”实现了“彻底重启”。

“今天和中国在瑞士举行了一场非常好的会谈，讨论了很多问题，也达成了许多共识，”特朗普当天在其Truth Social平台上发文称，“为了中美两国的共同利益，我们希望看到中国对美国企业更加开放。进展巨大！！！”

而此次中美两国同意下调关税的消息更是推动国际股市大幅上涨，与此同时，欧元对美元则承压下行。

根据这份联合声明，美国对中国进口商品的关税将下调至30%，此前为145%。中国对美进口商品的附加税则将从125%降至10%。

中美双方代表团于上周末在瑞士日内瓦举行磋商。两国随后均表示谈判取得进展，但未提供进一步细节。

据中国官方媒体报道，中国国务院副总理何立峰表示，双方已同意建立一个经济和贸易磋商机制，相关细节将尽快制定。

中美双方宣布会于5月12日发布联合声明。何立峰称，周末在瑞士举行的会谈是“坦诚、深入、具有建设性的”。日内瓦的会晤是通过对话解决分歧的重要一步，并为深化合作奠定了基础。

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何立峰表示，中国愿意“做大合作蛋糕”，推动中美经贸关系不断取得新的发展，为世界经济注入更多确定性和稳定性。

此次会谈的美方代表包括美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)和美国贸易代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)等人。

实质性进展

由于高额关税影响，美中贸易几乎已无利可图，基本陷入停滞状态。

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两国此前都试图营造强硬姿态，表现出不愿率先向对方示好。此次日内瓦会谈应能成为一个转折点。格里尔在会谈结束时表示，双方很快就找到共同立场，表明分歧其实并不像外界预期的那么大。

世贸组织的重要性

据中国央视报道，访问瑞士的中国副总理何立峰还会见了设于日内瓦的世界贸易组织(WTO)的总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉(Ngozi Okonjo-Iweala)。

报道指出，何立峰就近期与美国的关税谈判向这位尼日利亚籍负责人作了介绍。他表示，各方应在世贸组织框架内通过对话解决争端。中国将继续参与世贸组织改革。