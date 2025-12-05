瑞士立法者投票放宽武器出口规定

议会希望简化武器出口和再出口程序 Keystone-SDA

瑞士联邦院与国民院均已批准放宽战争物资的出口和再出口规定。

国民院以120票对63票的结果，通过了此前由联邦院作出的放宽决定。

瑞士现行法律禁止向卷入冲突或严重侵犯人权的国家销售任何战争物资。政府已提出一项改革，允许在特定例外情况下、在有限时期内放宽许可标准。

鉴于当前欧洲与全球的地缘政治局势，议会支持政府所提出的例外条款，也支持联邦院此前决定的放宽措施。

经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)向议员保证，这些修正并不会令瑞士的中立法受到质疑。此外，每项许可在作出决定前仍将进行利益权衡。

国民院对草案作出了若干修改，该议案现将再次交回联邦院审议。

瑞士境内军工业概况 根据行业调研全球平台IBISWorld的最新数据外部链接，瑞士的武器与弹药制造业规模在欧洲排名第12位，2025年市场规模约6.49亿欧元(约合人民币53.53亿元)。 在瑞士境内有生产经营活动的军工企业共有17家，其中莱茵金属集团(Rheinmetall AG)占据最大份额。 虽然行业企业数量近年呈温和增长(2020-2025年行业年均增长率2.9%)，但市场规模同期却以年均2.2%的速度小幅下降，显示行业面临国际竞争压力与政策限制的双重影响。 瑞士境内生产的军工业产品涵盖重武器与弹药、小口径武器系统及相关部件。整体竞争水平高且稳定，企业普遍依靠技术优势维持国际订单。而行业的表现与瑞士武器出口政策高度相关，因此每一次出口法规的调整都会直接影响其增长前景。

