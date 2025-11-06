冈村富夫获多数支持 当选捷克史上首名极右派议长

（法新社布拉格5日电） 捷克议员今天选举冈村富夫（Tomio Okamura）出任议长，他成为捷克史上首名极右派议长。

捷克10月大选，前总理巴比斯（Andrej Babis）领导的不满公民行动党（ANO）、冈村富夫的「自由及直接民主党」（SPD），以及右翼的「汽车党」（Motorists），共同在200席议会中占有108席。

在亿万富翁巴比斯担任总理的领导下，冈村富夫的极右派政党将首次执政，内阁名单预计12月公布。

捷克是欧盟与北约成员，人口1090万，议长是捷克仅次于总统与总理的第3高职位。

现年53岁、出生东京的冈村富夫获得197名议员中的107票。他表示，无论议员是否投票给他，他都会「公正地为所有人服务」。

冈村富夫说：「我们将为国家与人民福祉共同努力。我认为我们应寻找共同之处。」

但是，冈村富夫未能赢得包括其兄长冈村勇人（Hayato Okamura）在内的竞争对手青睐。冈村勇人是中间派「基督教民主党」（Christian Democrats）议员，他宣称这次选举「构成严重的安全威胁」。

冈村富夫也因在2024年欧洲议会选举海报上，描绘1名手持血淋淋刀具的黑人而面临煽动仇恨指控。他声称「引进的外科医生，无法解决医疗体系的缺陷」。

冈村富夫还称乌克兰人为「纳粹」，并促请对捷克接收的俄乌战争难民进行彻底审查。

「自由及直接民主党」曾倡导就捷克退出欧盟举行全民公投，但在与更亲欧的巴比斯结盟后，放弃此一主张。

即将卸任的内政部长、中间派「市长与独立人士党」（STAN）领袖拉库尚（Vit Rakusan）在社群平台x发文称「自由及直接民主党」是一个「法院同意称其为商业纳粹运动的政党」。