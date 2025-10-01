被冰冻的线索：南极冰层如何能揭示地球气候的过去

我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。
我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。
我通过报道、文章、采访和深度分析的方式报道气候变化和能源问题。我关注全球变暖对日常生活的影响，以及实现零排放的解决方案。
我热爱旅行与探索，曾学习生物学及其他自然科学。从事新闻行业已有20多年，现任瑞士资讯记者。
此内容发布于
2025年10月01日
一米冰层，封存万年气候记忆。伯尔尼大学的研究人员正运用一项革命性技术研究地球上最古老的冰样。他们的目标是揭开地球气候中的一个重大谜团。
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。
关注我们
瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团
瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。