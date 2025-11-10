凤凰台风强袭菲律宾 「浪拍打防波堤感觉地面都在震」

（法新社菲律宾伊萨贝拉10日电） 超级台风凤凰（Fung-Wong）强袭菲律宾，至今酿成2死，风暴来袭前，当局已疏散逾百万人。有居民说，当海浪拍打在防波堤上，感觉地面都在震动。

这是今年侵袭菲国的第21个风暴，暴风半径几乎覆盖菲律宾全境。

菲律宾气象局（PAGASA）表示，凤凰挟带强风豪雨横越全国人口最稠密的吕宋岛（Luzon），最大持续风速每小时185公里，瞬间最大风速每小时230公里。

当局表示，吕宋岛与东维萨亚斯省（Eastern Visayas）首当其冲，有人因溺水丧命，还有人被埋在瓦砾堆下。

萨马省（Samar）卡巴洛甘市（Catbalogan）一名救难人员告诉法新社，一名64岁妇人遭倒塌树木与瓦砾掩埋，遗体已被寻获。

他说：「风太强了，雨也太大…根据其家人说法，她可能是有东西忘了拿又折返屋内。」

在奥罗拉省（Aurora）的迪帕库劳镇（Dipaculao），居民奥拉（Aries Ora）用钢板与木板加固房屋。

34岁的奥拉对记者说：「我们最害怕的是，台风登陆时刚好在夜间…我们看不清风势方向，也看不到外面发生什么事。」

菲国北部卡加延省（Cagayan）居民萨尔奎纳（Loretta Salquina）说：「我们家常常淹水，因此一接获通知就马上撤离，不然会被困在里面」。

萨尔奎纳说：「台风可能会把屋顶掀掉…待在避难中心比较安全。」

33岁的卡萨里诺（Edson Casarino）则说：「当海浪拍打在防波堤上，感觉地面都在震动。」

气象局指出，凤凰预计今晨从菲律宾北部沿海离开，仍维持台风等级，接着进入海面，在接近台湾西部时逐渐减弱。（编译：刘文瑜）