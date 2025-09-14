分析：印尼领导人危机控管 改组内阁盼平息民怨

（法新社雅加达14日电） 专家指出，东南亚最大经济体印尼上月爆发致命骚乱后，总统普拉伯沃撤换财长并对抗议者的诉求让步，正努力重建公众信任，也利用内阁改组的机会安插亲信。

最初因低薪、高失业率及对国会议员享有奢华福利的愤怒而爆发的示威，在准军事警察装甲车辗过外送员的影片流出后进一步扩大。

随之而来的暴乱以及警方与军队严厉执法，据人权团体称造成至少10人死亡、数百人被捕，是普拉伯沃（Prabowo Subianto）执政以来规模最大的社会动荡。这位前将军如今呼吁民众恢复对政府的信任。

普拉伯沃承诺严惩撞死21岁外送员阿梵（Affan Kurniawan）的肇事者，并取消国会议员住房津贴，同时在8日撤换了包括备受尊敬的财政部长穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）在内的5名阁员。

经济与法律研究中心研究员拉尼（Rani Septyarini）告诉法新社：「我们可以将这视为政府在面对公愤后的危机处理，特别是在错误导向的预算删减问题上。」

普拉伯沃过去着力于推行高成本的社会政策，资金则来自广泛的预算删减，已在今年2月引发抗议。他的标志性政策包括免费餐食计画以及新的主权财富基金。

不过，新任财长波巴亚（Purbaya Yudhi Sadewa）10日宣布将史无前例地挹注120亿美元，以刺激经济、平息民怨。

艾尔朗加大学（Airlangga University）政治分析家艾尔朗加（Airlangga Pribadi Kusman）表示：「普拉伯沃将这问题视为必须严肃应对的挑战。」「他想要防止进一步的社会撕裂。」

普拉伯沃在去年大选中大胜，上任100天时支持率仍高达八成以上。

但抗议逐渐转向对政治菁英的怒火，不满的民众焚烧建筑、洗劫政治人物的住宅。

艾尔朗加说：「这显示民众对这届政府有真实且正当的不满。」

然而，普拉伯沃利用内阁改组的机会，换掉与前总统佐科威（Joko Widodo）关系密切的官员，安插自己的人马。

去职财长穆里亚尼曾在佐科威任内服务8年，新任财长波巴亚则与政府经济顾问暨普拉伯沃昔日军中同僚卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）关系密切。

智库 PARA Syndicate 政治研究员维迪卡（Virdika Rizky Utama）说：「普拉伯沃正利用这个时刻，逐步巩固自己的政治权力，消除佐科威的影响力。」

印尼国务秘书长普拉塞蒂欧（Prasetyo Hadi）8日表示，这些新人选「是最适合的人选」。

总统府对法新社的评论请求未予回应。

专家认为，要重建公众信任，曾是独裁者苏哈托（Suharto）女婿的普拉伯沃，必须解决日益扩大的贫富差距与日渐削弱的民主。印尼在1990年代才脱离专制。

艾尔朗加说：「我们需要的是总统的决心、政治意志，以及真正的进展。」

不过，在任命亲信掌管财政与安全的同时，普拉伯沃似乎更想确保其标志性政策能推行，而非改变方向。

印尼国家研究与创新院（National Research and Innovation Agency）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo Jati）说：「任用可信赖且知名的人物，是确保其政策落实的关键。」

他指出，这些新阁员来自普拉伯沃「最亲近的圈子」。

「如果他的重大计画由信任的人执行，普拉伯沃会更安心地推动。」

然而，这些新任人选是否真能改善印尼民众生活，仍有待观察。