利比亚参谋总长搭机坠毁土耳其 机上人员全数罹难

（法新社安卡拉23日电） 土耳其与利比亚官员表示，利比亚武装部队参谋总长哈达德（Mohammed al-Haddad）与其他4名乘客，今天搭乘一架商务喷射机从土耳其首都安卡拉起飞后不久坠毁，机上人员全数罹难。

土耳其内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）表示，土耳其安全人员已在安卡拉附近的哈伊马纳（Haymana）地区找到这架猎鹰50（Falcon 50）型飞机的残骸。

利比亚总理德贝巴（Abdulhamid Dbeibah）在他的脸书（Facebook）页面上写道：「我们怀着沉痛与巨大的悲伤，得知利比亚军队参谋总长哈达德中将逝世的消息。」

哈达德今天稍早才在安卡拉与土耳其参谋总长巴伊拉克塔罗格鲁（Selcuk Bayraktaroglu）举行会谈，当时他正要返回的黎波里。

耶里卡亚在社群平台X上表示，哈达德搭乘的喷射机于格林威治标准时间下午5时10分从安卡拉埃森博阿机场 （Ankara Esenboga Airport）起飞，42分钟后「失去联系」。

耶里卡亚指出，飞机在距离安卡拉74公里的哈伊马纳附近发出紧急降落通知，但未能重新建立联系。

土耳其司法部长屯奇（Yilmaz Tunc）表示，安卡拉首席检察官办公室已对这起事件展开调查。