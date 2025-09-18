前巴西总统波索纳洛身体不适入院检查 确诊皮肤癌

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴西利亚17日电） 前巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）上周因主导未遂政变罪名遭判刑27年徒刑，如今身体不适入院检查，被医师诊断罹患皮肤癌。

消息传出之际，这位70岁、境况艰难的极右派领袖因剧烈打嗝、呕吐与低血压，昨天在狱警押送下送医检查治疗，今天获准出院。

波索纳洛2018年竞选总统时遭刺腹部后，近年来因并发症多次出现健康问题并接受手术。

巴西利亚DF Star医院公告指出，波索纳洛送医院时「身体脱水、心率偏高、血压下降」，检查结果显示「持续性贫血与肾功能受损」。经治疗后病情好转，已获准出院。

主治医师比罗利尼（Claudio Birolini）说，波索纳洛近期入院切除8处皮肤病变并送检，其中「两处检测为鳞状细胞癌，这并非最良性，也非最恶性的肿瘤，属于中间型，但仍属于可能导致更严重后果的皮肤癌」。医师表示，波索纳洛目前不需要进一步治疗。

这次病情发作，正值波索纳洛上周因密谋推翻2022年总统大选击败他的对手鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）而遭定罪。

波索纳洛被判处27年徒刑，他的律师团表示将提出上诉。

这场备受瞩目的审判加深巴西与美国总统川普之间的裂痕。川普是波索纳洛的盟友，他抨击这次司法程序是「猎巫行动」，接着对多种巴西进口商品加徵50%关税，并对多名高层官员实施制裁。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，美国可能将采取进一步行动，以对波索纳洛的定罪向巴西施压。（编译：徐睿承）