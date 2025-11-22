加拿大卑诗省灰熊攻击师生 2人命危2人重伤

（法新社蒙特娄21日电） 加拿大卑诗省政府今天搜捕一头从偏远森林窜出的灰熊，这头灰熊袭击多名儿童与老师，有2人伤势「危急」。

政府官员表示，昨天发生在加拿大西部卑诗省（British Columbia）贝拉库拉（Bella Coola）地区的熊袭事件，如今仍有4人在医院治疗。

这头灰熊袭击努哈尔克原住民（Nuxalk First Nation）阿克萨尔塔（Acwsalcta）学校多名9岁与10岁儿童，当时他们正在进行户外活动。

卑诗省保育服务局（BC Conservation Officer Service）范达姆（Kevin Van Damme）督察表示，老师们使用防熊喷雾反击，「为了保护孩子，他们不惜将自己置于险境」。

范达姆表示，「在我34年工作经验中，从未见过如此大规模的（熊袭）事件。」

卑诗省卫生服务局（PHSA）在声明中表示，伤者中有2人伤势「危急」，2人情况「严重」。

当局没有透露住院人员年龄，理由是家属要求保护隐私。

省政府补充说，另有7人在现场接受治疗，但无需住院。

校方在脸书发文表示，由于熊袭事件，学校今天关闭；校方同时赞扬员工在「极其艰难的时刻」，所展现的「勇气」。

斯库纳（Veronica Schooner）向加拿大新闻社（Canadian Press）表示，她的儿子当时也在被攻击的人群中，但没有受伤。

「他说那头熊离他很近，但它当时是在追别人。」

范达姆表示，自然资源保护官员已在当地设置陷阱，并询问目击者以追踪这头熊的踪迹。