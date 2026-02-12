加拿大校园喋血 事发小镇点燃蜡烛悼念罹难者

（法新社加拿大坦布勒岭11日电） 加拿大昨天发生史上死伤规模第2大的校园枪击案，当太阳缓缓西沉时，数百人聚集在坦布勒岭镇中心广场，点燃蜡烛，悼念在这起悲剧中丧命的受害者。

警方已确认枪手是有心理健康问题的18岁跨性别女性鲁特赛拉尔（Jesse Van Rootselaar）。鲁特赛拉尔先在自家中枪杀母亲和继弟，然后到坦布勒岭高中（Tumbler Ridge Secondary School）犯案，导致另外6人无辜死亡。当警方赶到时，鲁特赛拉尔已经自杀身亡。

在悼念仪式上，坦布勒岭镇长克拉科夫卡（Darryl Krakowka）强调，这个社区必须团结一心。

他对群众说：「这里就像一个大家庭，如果你需要拥抱，就伸出手。伸出双手拥抱你的邻居。」

加拿大枪械法规严格，校园枪击极为罕见。

在坦布勒岭镇一间餐厅工作的雷哈诺（Gigi Rejano）在悼念仪式中告诉记者：「学校应该是安全的地方。」她认为从现在开始应该要有人负责看守校门。

克拉科夫卡也承认，镇上学校成为枪击案目标的消息令人震惊，「孩子们应该在这里安全地学习、与同龄人相处，逐渐长大成人。我们永远都会在这里，支持这些家庭。」

退休人士马修斯（Kevin Matthews）告诉记者，他在坦布勒岭镇已经住了20多年，「未来的路，就是陪伴这些悲痛的家庭一起走过」。（编译：刘文瑜）