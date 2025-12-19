加萨停火谈判再启 哈玛斯控以违规、美施压解除武装

afp_tickers

2 分钟

（法新社加萨市/华盛顿19日电） 哈玛斯高层官员今天表示，为推动加萨停火协议迈入下一阶段而在迈阿密（Miami）举行的会谈，须以终止以色列违反停火协议的行为为目标，美国国务卿卢比欧则呼吁哈玛斯解除武装。

美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）预计将在佛罗里达州与卡达、埃及及土耳其的官员会面。

哈玛斯（Hamas）政治局成员奈姆（Bassem Naim）告诉法新社：「我们的人民期盼，这些会谈能促成一项协议终止以色列的非法行为，停止一切违规行径，并迫使占领方遵守夏姆锡克（Sharm El-Sheikh）协议。」

根据协议第二阶段内容，以色列须自加萨撤军，由临时当局取代哈玛斯治理这个巴勒斯坦领土，并部署一支国际维稳部队。

以色列与哈玛斯今年10月在美国及其区域盟友斡旋下支持这项协议，但进展缓慢，停火局面仍相当脆弱，以哈互控违反协议，调停方也担心双方都在拖延。

卢比欧（Marco Rubio）在华府向媒体简报时表示，若哈玛斯不解除武装，加萨不可能实现和平。

他说：「如果哈玛斯未来仍有能力威胁或攻击以色列，就不可能有和平…这正是解除武装如此关键的原因。」

卢比欧指出，他有信心各国将派兵参与计画中的国际维稳部队。

加萨卫生部表示，自10月10日停火生效以来，以色列炮火在加萨至少造成395名巴勒斯坦人丧生。

以色列也多次指控哈玛斯违反停火协议，并称自停火开始以来，已有3名以军士兵在加萨丧命。（编译：徐睿承）